Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 09:10

un Boeing 737 finito fuori pista Jacksonville e ha finito la sua forza nel fiume dentro Poi il San Johns il velivolo proveniva dalla base di Guantanamo aku bayar a bordo 136 persone tra passeggeri ed equipaggio secondo quanto riferito dai media americani sono stati tutti i tratti in salvo anche se una ventina fermano le autorità sono stati trasportati in ospedale in seguito a ferite lievi i caso Siri continua a scuotere la maggioranza con il vicepremier Di Maio che durante un comizio a Casoria ribadisce la sua posizione mi meraviglio tutto questo casino per l'attaccamento una poltrona dice un caso che si poteva risolvere in due minuti al prossimo Consiglio dei Ministri 5 Stelle voterà la decadenza del sottosegretario leghista indagato per corruzione mentre il carroccio insiste Siri non si dimette nella lega nessuno lo molla sia l'ipotesi di una caduta del governo giallo-verde allude anche il segretario del PDZingaretti ospiti di Sky Tg24 Io penso che quando si arriverà la crisi bisogna arrivare al voto solo gli Italiani potranno decidere come rimediare i danni del governo escluso qualsiasi accordo col Movimento 5 Stelle lo vogliono governare con la destra di Salvini dice Zingaretti precisando che non abolirebbe il reddito di cittadinanza Ma che il vero problema è il lavoro monito di bankitalia sull'economia i rischi per la stabilità finanziaria la congiuntura internazionale sono in aumento e le previsioni sulla crescita sono riviste al ribasso anche in Italia dove l'alto livello del debito espone l'economia le tensioni sui mercati e Riduce la capacità della politica di bilancio sostenere l'attività produttiva che rallenta lo spread anche se sceso rispetto novembre resta più alto di aprile 2018 e le banche sono vulnerabili Di Maio annuncia Uno scatto in avanti nella politica per il sostegno reddito destinando il miliardo di risparmi sul reddito di cittadinanza alle famiglie agguato ieri tra la folla nel centro di Napoli per persone sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco tra loro anche una bambina di 3 annibiglietti le ha trapassato il polmone le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita la bambina era con la nonna è rimasta anche lei ferita gravissima il pregiudicato Il bersaglio dell'agguato il sindaco dice siamo sconvolti fico Salvini agisca Di Maio questo schifo deve finire questa gente deve pagare Cambiamo argomento in ambito scolastico permangono le polemiche sulla accesso alle prove preselettive alla specializzazione sostegno tra le prove annullate dubbi sul rispetto delle norme per l'attivazione dei posti sul territorio i criteri di passaggio dei testi hanno permesso che ci fossero bocciati con votazione di 27 su 30 e pronostico su 30 questo perché non c'è una soglia di sufficienza e ti chiedono interventi ministeriali sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato anni per l'accesso a dir poco scandalosa Project dei candidati è venuto l'ordine entro 60 giorniOvviamente questi posti ci sono stati creati in cui tutto questo dico quando bastava sufficiente ho le prove le faranno ripetere Vedremo cosa succederà

