Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 10:10

Roma Daily News radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio operazione anticamorra Napoli per l’esecuzione di un fermo di indiziato di delitto di 7 persone ritenute esponenti del clan D’Amico Mazzarella per l’agguato in cui un uomo ucciso davanti al nipotino il 9 Aprile scorso nei pressi di una scuola e di un’ordinanza di custodia cautelare per cinque i presunti appartenenti al clan Formicola per gli omicidi di due fratelli 29 giugno 2002 al 8 marzo 2004 ieri a Napoli un agguato in pieno centro tra la folla oltre all’uomo bersaglio dei Killer ferite anche una donna di 50 anni la tua nipotina di te è il caso Siri continua a scuotere la maggioranza da una parte la lega che difende il suo esponente e vede come un affronto la decisione del premier dimissionario il Sottosegretario l’altro Movimento 5 stelle con marinaio che incalza Salvini e manda dire alleato che la questione chiusa tenuto anche conto che i 5 Stelle hanno in consiglio dei ministri numeri da loroè stato trovato in terra vicino alla cassa del suo negozio con il cranio fracassato in una pozza di sangue nel centro di Viterbo sarebbe morto in un tentativo di rapina a un negoziante di 70 anni colpito due volte alla testa con un corpo contundente a scoprire il cadavere dei passanti che avevo notato sangue all’ingresso del negozio un Boeing 737 fuori pista Jacksonville Florida finito la soccorsa mi fiume di Elton John il velivolo proveniva dalla base di Guantanamo Cuba e aveva a bordo 136 persone tra passeggeri ed equipaggio a quanto riferito dai media americani tutti i tratti in salvo anche se una ventina affermano le solite sono stati trasportati in ospedale in seguito a ferite lievi Cambiamo argomento disponibile in rete e in tutte le librerie il nuovo libro di Moreno burattini Max bunker Una vita da uno d’autore già sceneggiatore di fumetti scrittore umorista e autore teatrale ripercorre con semplicità e maestria la storia del fumetto italiano perchévolume dedicato a Max bunker l’abbiamo chiesto l’editore Fabio Nardini che la nostra casa editrice ha sempre sognato di pubblicare perché siamo sempre legati al fumetto e alla cultura popolare e bunker che è veramente una figura eccezionale nel fumetto italiano autore che da ormai 60 anni lavora e innovare il mondo dei Comics personaggi come kriminal satanik e poi il indimenticabile è tutto il gruppo TNT Allora insieme al compianto disegnatore Magnus Roberto Raviola è scomparso qualche anno fasuccessivamente da autore quindi siamo Siamo veramente felici di aver pubblicato un volume come questo con scritto da un autore Come mai anche un silenziatore e studioso attento del fenomeno del fumetto E a proposito proprio del fenomeno del fumetto Quanto può essere importante e tornare attuale No in un epoca in cui i giovanissimi giovani di oggi Insomma sono più portati ad altre forme no aiutarvi anche a riscoprire la bellezza e soprattutto No la lettura di un’opera fumettistica come come questa anche come quella buca Eliana ma anche del fumetto in genere e oggi sono magari più tardi da altre forme di intrattenimento pizzeria vicino al fumetto che tanto perriscoprire anche gli autori del passato oltre che un fumetto più più recente Spero che questo volume focalizzare l’attenzione di tutti giovani e meno giovani su un autore che così profondamente rinnovato il all’epoca degli anche tanta continuato a innovare e creare personaggi indimenticabili di prima. Certamente continuato a produrre creare figure indimenticabili Come creare costa la privata che è il protagonista di

