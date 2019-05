Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione un uomo di 40 anni è stato fermato perché sospettato dell’omicidio di notaio fideli commerciante di 70 anni assassinato Ieri mi sono negozi di abbigliamento durante un tentativo di rapina l’uomo di origine sudamericana è stato fermato in una località alle porte di Viterbo dai carabinieri di Capodimonte secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero l’uomo era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un vicino al negozio di Preziosi mentre lasciava negozio con una scarpa coperta da una busta probabilmente quella che si era sporcata del sangue della vittima Cambiamo argomento continuano le indagini sulla sparatoria avvenuta venerdì pomeriggio nei pressi di piazza Nazionale a Napoli obiettivo dell’agguato con molta probabilità era un pregiudicato di 32 anni Salvatore nurcaro che è in fin di vita da un proiettile vagante ha colpito anche una bambina diGiovanni che camminava per strada insieme alla nonna resta sempre alta l’attenzione sul caso del sottosegretario del Carroccio ieri il vicepremier del MoVimento 5 Stelle a Sky Tg24 ha detto in consiglio dei ministri siamo la maggioranza e potremmo le dimissioni ma con te replica nessuna conta Salvini io nel Consiglio dei Ministri stop studi di settore In Movimento 5 Stelle Cosa fa E a proposito di oggi nel corso di un comizio politico nel Pisano il Ministro dell’Interno ha proposto di reintrodurre il grembiule nelle scuole vorrei che tornasse anche il grembiule per evitare che vi sia il bambino con la felpa da €700 quello che c’è la di terza mano perché non può permettersela Prima sento già chi grida allo scandalo devo che era il giudice ma un paese migliore se tutto riesci anche con ordine e disciplina che abbiamo decisamente argomento si è conclusa venerdì 3 maggio la quarta stagione di Gomorra con colpi di scena di eccellenti e ottimi ascolti gli episodi12:00 sono stati visti da molti spettatori con una permanenza di quasi il 80% la media dell’intera stagione per quanto riguarda soltanto i soldi ascolti di venerdì è stata di 863007 giorni sono stati bei 1664203 mediche hanno visto la serie successo anche sui social ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa