Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno attenzione nella maggioranza sul caso del sottosegretario leghista Siri mentre il premier Conte in vita non alimentare polemiche sterili garantisce che c’è un programma di lavoro fino a fine legislatura e chiarisce che su Siri non ci sarà alcuna container Consiglio dei Ministri Movimento 5 Stelle insiste Per le dimissioni è Di Maio non si chiede se la lega voglia la crisi per una poltrona il MoVimento 5 Stelle insistere le dimissioni Di Maio si chiede alla crisi per una poltrona per non mollare fullo indagato per corruzione l’alleato Salvini replica che non interesseranno collezione di poltrone e rilancia chiedendo se il MoVimento 5 Stelle darà una mano a cancellare in consiglio gli studi di settore invece che questionari tu le dimissioni di Tizio e Caio il PD all’attacco Zingaretti che racconta di presentarsi in aula sulla tenuta della maggioranza la cronaca in gravi condizioni La Bamba4 anni ferito nella sparatoria di ieri tra la folla a Napoli proiettile che l’aveva raggiunta è stato rimosso oltre all’uomo bersaglio dei Killer te li dà anche la nonna della piccola questa mattina il fermo di indiziato di delitto di 7 presunti esponenti del clan D’Amico Mattarella per l’agguato in cui un uomo ucciso davanti al nipotino il 9 Aprile scorso nei pressi di una scuola intanto a Viterbo fermo per l’omicidio del commerciante Cambiamo argomento parlando in un comizio nel il vicepremier Matteo Salvini dopo la reintroduzione di educazione civica propone il ritorno del grembiule a scuola per evitare discriminazioni Per chi può permettersi la felpa da €700 e chi no ma sento già chi grida allo scandalo di Voghera il Duce ma un paese migliori si costruisce anche con ordine e disciplina aggiunge il leader leghista i presidi affermano Più che altro in più le si pensi ai solai che crollano per Zingaretti Salvini faccia il Ministro dell’Interno alle ultime notizie in chiusura Il ministro Gian Marco centinaio a margine dell’assemblea di federalberghi a Capri commenta la tassa di soggiorno da quando facevo l’assessore dice dal 2009 tu non contrarissimo così come orafurto nei confronti dei turisti è molto spesso non sempre tanti sindaci la usano per andare a coprire i debiti di bilancio così la tassa di soggiorno aggiungere centinaio deve essere allora che diventi tassa di scopo vera è il lavoro che stiamo facendo il Ministero stiamo lavorando per questo in modo che il turista conclude il ministro quando arriva sappia esattamente dove c’è la spesa è tutto grazie per averci seguito legno già tornando alla prossima edizione

