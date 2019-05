Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buona Terra dalla redazione in studio Giulia Ferrigno economia in apertura da un più efficace il contrasto all’evasione e alle frodi derivano risorse per abbassare le tasse e sostenere la crescita lo spiega il ministro Tria secondo cui rafforzare il contrasto all’evasione al crimine di consolidare l’attività di chi rispetta le regole parlando al giuramento degli allievi ufficiali della Guardia di Finanza Tria Ricorda inoltre che il reddito di cittadinanza denti anche la funzione sociale di sostegno ai cittadini onesti e bisogno di aiuto da parte delle istituzioni argomento un peschereccio del compartimento Marittimo di Siracusa è affondato una notte scorsa largo di Malta secondo le prime notizie uno dei componenti dell’equipaggio è morto in un ospedale dell’isola dopo essere stato ricoverato in altri due marittimi un quarto risulta ancora disperso ricerche in corso da parte delle autorità maltesi naufragio intorno alle 4:00 sarebbe stato causato Con ogni probabilità Dalle condizioni meteo marine c’erano pure dire alla Crohnc’è un fermato per l’omicidio del commerciante di Viterbo ucciso ieri nel suo negozio al centro storico si tratterebbe di un cittadino straniero l’uomo è stato fermato in provincia dai carabinieri di Capodimonte è in gravi condizioni intanto la bambina di 4 anni ferito nella sparatoria di ieri tra la folla a Napoli il proiettile che l’aveva raggiunta è stato rimosso oltre all’uomo bersaglio dei Killer ferita anche la nonna della piccola prego per lei prego per questa creatura perché ce la fa una cosa è certa serve più sicurezza servono più uomini sul terreno dice il vicepremier Di Maio X Salvini tutti criminali in galera. ti mando tutto in chiusura Il figlio minore di Roberto Maroni dell’interno del coordinatore della Lombardia della Lega è candidato nella lista civica istruzione Giuseppe Licata sindaco uscente del PD lotta nel varesotto lo riporto il quotidiano La Prealpina Fabrizio maroni 19 anni studente di Scienze Politiche con il sogno di fare il giornalista e non il politico di professione e tenterà di entrare nel consiglio comunale di lotta non a fianco del Carroccio ma per l’aria del centro-sinistra è tutto grazie per averci seguito le newsla prossima edizione

