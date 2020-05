Ultime Notizie Roma del 04-05-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco vita lei in studio Avvia oggi la fase II appello di Conte alla responsabilità il futuro dell’Italia nelle nostre mani avverte il premier sul Viminale chiede prudenza ed equilibrio c’è una nuova autocertificazione Ma resta valida anche quella precedente la definizione congiuntivi è allargata anche a amici stretti fuori regione solo per lavoro salute orientali domicilio bocce impugnare ordinanza della Calabria Ma la Santelli tiradritto Cava intanto ancora il latte 525 in meno il coronavirus si arriva da laboratorio di One abbiamo le prove così il segretario di stato americano Pompeo è Pechino ha fatto di tutto per nasconderlo non riuscendoci rincara la dose secondo le autorità americane la Cina avrebbe tenuto segreta la gravità del covid-19 per accumulare scores di forniture mediche la borsa di Hong Kong crolla del 3% parte oggi Abruzzoconferenza di donatori World covid-19 Che punta a raccogliere almeno 7 miliardi e mezzo di euro per un vaccino contro il coronavirus a Ginevra briefing invece te lo hai messe la Romania Si conferma paese dei Balcani col bilancio più alto di contagio decessi per covid-19 in Francia si sono registrati in un giorno 135 morti reddito d’emergenza cassa integrazione prestiti fondo perduto per le PMI e ingresso dello Stato nelle grandi imprese atteso in settimana LDL Maggio da 55 miliardi si pensa anche un Ecobonus al 120% per l’edilizia Di Maio chiede di abbassare le tasse ridurre la burocrazia oggi dati sulle immatricolazioni auto ad Aprilia a Milano accelera l’inchiesta sulle RSA da oggi al via le audizioni negli uffici di polizia giudiziaria dei diari degli anziani morti degli operatori sanitari che hanno denuncia di irregolarità nella gestione degli ospiti in Liguria si apre Intanto un altro fronte sulle RSA secondi gestori c’è stata l’indicazione di non mandare i malati covid-19di calcio riparte a piccoli passi ma non è scontato che arrivi in fondo alla stagione ad agosto la fase 2 Comincia col via da oggi agli allenamenti individuali nei centri sportivi per primo il Sassuolo alle 9 domani ripartono e Bologna inter-juve entro mercoledì Quando ripartirà anche la Lazio giovedì la Roma e il Napoli che oggi sottopone il team a tampone E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa