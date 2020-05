Ultime Notizie Roma del 04-05-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio a via oggi la fase II appello di Conte alla responsabilità il futuro dell’Italia nelle nostre mani avverte il premier eliminali chiede prudenza ed equilibrio c’è una nuova autocertificazione Ma resta valida anche quella precedente la definizione congiunti viene allargata anche ad amici stretti fuori regione solo per lavoro Saluta rientro il domicilio boccia impugna l’ordinanza della Calabria Ma la Santelli tiradritto cale intanto ancora il numero di malati 525 in meno chi l’ha coronavirus arriva dal laboratorio di One abbiamo le prove così il segretario di stato americano Pompeo è Pechino ha fatto di tutto per nasconderlo non riuscendoci rincara la dose Trump i casi di covid-19 dichiarato in tutto il mondo hanno superato oggi 3 milioni e mezzo tre quarti dei quali in Europa e Stati Uniti i morti negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 1450 Per un totale di 606674 parte oggi a Bruxelles la conferenza dei donatori World again covid-19 Che punta a raccogliere almeno 7 miliardi e mezzo di euro per un vaccino contro il virus Ginevra briefing invece della MSC conferma il paese dei Balcani col bilancio più alto di contagio e decessi per covid-19 in Francia si sono registrati in un giorno 135 morti reddito d’emergenza cassa integrazione prestiti a fondo perduto per le PMI e ingresso dello Stato nelle grandi imprese atesin settimana ideale Maggio da 55 miliardi si pensa anche un Ecobonus al 100% per l’edilizia Di Maio chiede di abbassare le tasche ridurre la burocrazia oggi i dati sulle immatricolazioni delle auto ad aprile a Milano accelera l’inchiesta sulle RSA da oggi al via le audizioni negli uffici di polizia giudiziaria dei familiari degli anziani morti degli operatori sanitari che hanno denunciato irregolarità nella gestione degli ospiti in Liguria si apre Intanto un altro fronte sulle RSA secondo i gestoriaccettata l’indicazione di non mandare i malati covid-19 in ospedali il calcio riparte a piccoli passi ma non è scontato che arrivi in fondo alla stagione ad agosto la fase 2 Comincia col via da oggi agli allenamenti individuali nei centri estivi per prima il Sassuolo stamani alle 9 domani ripartono Bologna Inter Juventus mercoledì Quando ripartirà anche la Lazio giovedì la Roma il Napoli che oggi sottopone il team up tampone E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa