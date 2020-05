Ultime Notizie Roma del 04-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale Ines K2 Dopo quasi due mesi di stop a causa dell’emergenza coronavirus tornano al lavoro 4 milioni di persone soprattutto over 50 e residenti al nord si può far visita ai parenti fino al sesto grado ma non agli amici niente spostamenti nelle seconde case riaprono il concessionarie si possono riprendere i Restauri di opere d’arte Intanto continua il confronto tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ministro dell’economia ai capi delegazione dei partiti di maggioranza per mettere a punto il contenuto definitivo del decreto ormai ex aprile che segna con una maxi manovra e 55 miliardi di aiuti all’economia comincia Allora la fase 2 dell’emergenza quella della convivenza con il virus sarà una nuova pagina che dovremmo scrivere tutti insieme con fiducia e responsabilità così Presidente del Consiglio Giuseppesu Facebook fino a oggi la maggior parte dei cittadini è stata riparo nelle proprie case da domani oltre 4 milioni di Italiani torneranno al lavoro si sposteranno con i mezzi pubblici molte aziende fabbriche si rimetteranno in moto e saranno ben più numerose occasioni di un possibile contagio che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora Maggiore Osserva il premier Come mai prima il futuro del paese Sara responsabilità ancora maggio il premier Come mai prima il futuro è nelle nostre mani dovremmo tener sempre alta l’asticella dell’attenzione mantenendo la distanza interpersonale indossare la mascherina quando e dove sarà necessario lavarsi con cura le mani più saremo scrupolosi nell’osservare le indicazioni di sicurezza e prima potremmo riconquistare altri spazi di libertà non Speriamo quello che abbiamo faticosamente guadagnato in 5 giorni conclude il Presidente del Consiglio ripresa della scuola con classi divise maturità in presenza e polemica la password della Ministero dell’Istruzionefoto di una ripartenza per il nuovo anno scolastico classe divise turni con maturità svolta in presenza e lo svolgimento dei concorsi ma è polemica con i sindacati con i presidi anche all’interno della stessa maggioranza di gola e Azzolina precisa si tratta di proposte non li decisioni già prese botta e risposta durante la trasmissione Non è l’arena su La7 tra il magistrato Nino Di Matteo guarda Sicilia Alfonso Bonafede il magistrato ha raccontato che una Fede mi chiese se ero disponibile ad accettare il ruolo di dipartimento dell’amministrazione penitenziaria un’alternativa quello di direttore generale degli affari penali chiesi 48 ore di tempo per dare una risposta ma quando ritorna hai avendo deciso di accettare la nomina a capo del DAP il ministro il mi disse che ci aveva ripensato nel frattempo aveva pensato di nominare base cambiamo ancora argomento cronaca criminali di Catania vicino a casa nostra Che trafficavano cocaina marijuana e hascisc e crack sono stati arrestati dalla guardia di finanza del Capoluogo Etneoeseguito un’ordinanza cautelare per 25 persone il provvedimento del GIP su richiesta della dda dispone il carcere per 21 indagati domiciliari per altri quattro è stato eseguito dai militari del comando provinciale di Catania portato da quelli di Roma Napoli Palermo e del gruppo aeronavale di Messina contestato il traffico illecito di sostanze stupefacenti Con l’aggravante di avere agevolato la famiglia Santapaola Ercolano e detenere armi è in corso il sequestro di un’attività imprenditoriale di due immobili l’indagine Shoes del nucleo di polizia economico finanziaria di Catania ha fatto luce sul clan catanesi riforniti da formazioni criminali Campani albanesi Calabria occhiali con arresto in flagranza di sei corrieri di droga e il sequestro di 4 chili di cocaina 52 chili di marijuana e 25 kg di hashish E questa era l’ultima notizia buon proseguo di ascolto

