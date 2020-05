Ultime Notizie Roma del 04-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio scatta la fase due si potrà fare visita ai congiunti no gli amici niente spostamenti nelle seconde case arriva anche un nuovo modello di autocertificazione messaggio in serata del premier Conte serve ora responsabilità il paese nelle vostre mani i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 174 i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 38 in meno rispetto alle precedenti 24 In totale sono guarita 81650 4 persone 1740 Nell’ultimo giorno dall’inizio della pandemia 200 10717 28884 morti parte oggi a Bruxelles la conferenza di donatori World again covid-19 Che punta a raccogliere almeno 7 miliardi e mezzo di euro per un vaccino il viruslaboratorio di One la cosa del segretario di stato americano Pompeo la Cina ha fatto di tutto per nascondere il virus e andiamo a Roma controlli nei principali snodi ferroviari AICA di buste fermate metro sotto la lente anche parchi ville storiche e l’esterno dei locali che potranno riaprire per la vendita da asporto sono scattate nella capitale le nuove misure di sicurezza per l’avvio della II dall’emergenza coronavirus massima attenzione eventuali assembramenti che possono crearsi ora che ci sono allentate le maglie dei divieti più persone ritorno al circolare in città controlli Dalle prime ore del mattino nelle principali della città per verificare arrivi e partenze come anche in scali aeroportuali marittime sulle strade di ingresso e di uscita nella città da Roma andiamo in campagna parla Vincenzo De Luca il presidente della giunta regionale intervistato nel programma Che tempo che fa su Rai3 credo che in campagna abbiamo una situazione sotto controllo ha detto Lo dobbiamo l’atteggiamentogrande responsabilità dei nostri concittadini è un lavoro straordinario fatto da tutta la comunità medica sanitaria e scientifica che devo ringraziare di cuore si torna a parlare di buona la didattica mista con metà alunni a scuola e metà collegati da casa e con un’alternanza nella settimana dei ragazzi sui banchi di scuola è solo una proposta la ministra dell’Istruzione azzolin ribadisce sentiamo che cosa aveva detto così che la socialità resta programmava organico insegnanti quest’anno aumenta aumenta per una semplicissima motivazione perché magari tagli che ci sarebbero potuti essere qui ci tengo anch’io non era scontato che l’organico le staffe quello che invece è ma il conto Celadinaavremo comunque almeno partenza di settimana in forte calo per il prezzo del petrolio il Greggio del Texas Lascia sul terreno il 7% a 18,3 dollari e non l’hanno negli ultimi tre giorni guidati da alcuni segni di un ritorno dei consumi dei tagli alla produzione in pessimismo riguardo l’eccesso di offerta e di forze in un mondo paralizzato dal coronavirus torna così a prevalere male anche il Brand E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa