romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione e da Roberta Frascarelli è partita alla fase 2 comincia incaglia Quella fase di convivenza con il coronavirus sono 4 milioni e 4 le persone che tornano al lavoro in lunedì di primo allentamento della down la cronaca delle città Milano alle 9 poco traffico Nelle stazioni metro circa 100 in fila ordinata per il treno Milano Napoli Torino si risveglia nel traffico torna all’ora di punta con la mascherina e distanziati oltre 4 milioni di Italiani torneranno al lavoro si sposteranno con i mezzi pubblici a Facebook è il premier Giuseppe Conte alla vigilia dell’avvio della fase 2 dell’emergenza coronavirus e molte aziende e Fabbriche si sono rimessi in moto saranno ben più numerose le occasioni di un po’le puntate che potremo scongiurare solo grazie Un senso di responsabilità ancora Maggiore Come mai prima il futuro del paese sarà nelle nostre mani più saremo scrupolosi E potremmo riconquistare altri spazi di libertà non Speriamo quello che abbiamo faticosamente guadagnato aggiunge il conte il presidente americano Donald Trump per vedere tra i 75000 Ei 8000 morti negli Stati Uniti per il coronavirus lo ha fermato in un Town Hall su Fox i casi di coronavirus ha dichiarato in tutto il mondo hanno superato oggi 3340000 di stampa francese AFP citando dati ufficiali e per la prima volta dall’inizio della downhill 25 marzo la nuova Panda non è registrato nel suo nuovo capo di coronavirus lo hanno annunciato le autorità sanitarie del paese secondo quanto riportato dal Guardian la premier neozelandese ardem avevanouna settimana fa la vittoria sul covid-19 nei prossimi giorni il governo si riunirà per decidere un ulteriore alleggerimento delle restrizioni già allentate da lunedì scorso Piazza Affari aperto in forte calo Dopo la pausa per la festività del Primo Maggio l’indice MIB Segna un calo del 3,02% ed è tutto per ora dalla redazione vediamo alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa