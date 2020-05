Ultime Notizie Roma del 04-05-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli con l’Italia alla fase due quella di convivenza con il coronavirus sono 4,4 milioni le persone che sono tornati al lavoro in questo lunedì di primo allentamento della Daunia sull’autostrada A1 aumentano le auto più di diverso Il sud è aumentato rispetto ai giorni scorsi di traffico nel tratto che collega la Lombardia e l’Emilia Cioè è la zona più colpita dal coronavirus il passaggio di mezzi si è intensificato in particolare in direzione sud a Roma Sono scattate le nuove misure di sicurezza controlli Sono stati disposti nei principali snodi ferroviaria capolinea di borsa e fermate metro a Milano una fila ordinata di un centinaio di persone sia creata alla stazione centrale per passare i controlli prima di accedere al treno delle 7il primo dei tre Frecciarossa che collegano la città con Roma e Napoli dove all’arrivo i passeggeri sono sottoposti a controlli il traffico delle auto in città in aumento ma non raggiunge i volumi di Pinna di una qualunque giornata pandemia controlli ma nessun disagio anche a Bologna e Napoli Expo Dubai si prospetta questo punto dopo l’emergenza sanitaria come la prima opportunità offerta dal più grande evento mai organizzato sulla scena internazionale con oltre 190 partecipanti per il rilancio del sistema Italia dalle esportazioni del turismo dalla scienza all’arte alla cultura così Il commissario generale per la partecipazione dell’Italia alla manifestazione Paolo visenti da settembre messa studenti in classe mette a casa come dire metà istruzione Chiara Lucia Azzolina le famiglie dicono no la didattica mista che lei ha già ipotizzato tra le possibilità sul tavolo dannosa per i bambini sia sotto l’aspetto relazionale pedagogico psicologico chi dal puntodella capacità di attenzione oltre che per la salute sentiamo Jacopo coghe vicepresidente di Pro vita e famiglia Lina abbiamo voluto precisare immediatamente la situazione e spiegare al ministro che forse non ti rendi conto la situazione che hanno vissuto e stanno tutt’ora vivendo milioni di studenti scuole elementari medie e dei licei puoi ricordare che sono circa 8 milioni di studenti che sono stati a casa in questi due mesi e che hanno seguito le lezioni con la didattica distanza perché non lo sapresti dire a distanza è consistita nel seguire le lezioni tramite computer attraverso varie piattaforme di collegamento internet collegamento video collegamento auto Ecco qui abbiamo avuto anche una audizione come associazione Pro vita e famiglia presso iliscrizione e abbiamo portato con noi esperti e dei documenti per dimostrare come questa didattica a distanza sia dannosa per il papà e problematica in generale sono viste sotto sociologico sottocute vista pedagogico e sotto sottocute vista psicologico perché perché il bambino si ritrova ad avere un drastico calo della Quanti anni ha il supporto per computer davanti al tablet non riesce a stare più di mezz’ora quaranta minuti davanti a un computer a guardare un immagine che si muove e che insegnano tutto quel che sarà quindi comporta verso primo problema il secondo il problema della connessione pensiamo solamente le famiglie numerose che Maria sono collegati in contemporanea e che quindi anche la rete non basta pensiamo anche sempre le famiglie numerose che non hanno 100 supporti per dare a tuttipossibilità di essere collegati contemporaneamente ognuno per fare la proiezione del lato corso è proprio anno che anno di studi e soprattutto noi quello che abbiamo chiesto eh Ci sono quattro mesi sarebbero ancora quattro mesi per un’eventuale riapertura delle scuole da qui a settembre sono stati assunti centinaia di esperti professionisti pagati da noi ci chiediamo Come mai sia uscita solamente questa idea da parte del ministero e in caso di eventuale ritorno di pandemia potrebbero essere lezioni in classe e metà a casa alternandosi studenti questo ci sembra una vera e propria follia perché a settembre il mercato del lavoro sarà dove verranno lasciati questi bambini per metà della settimana chi aiuterà le famiglie nel pagare le baby-sitter questa Mediaset

