Ultime Notizie Roma del 04-05-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta funzionano gli anticorpi generati nei topi dal vaccino italiano dell’azienda te che lo indicano i test eseguiti nel laboratorio di virologia dell’ Istituto Spallanzani lo ha detto l’amministratore delegato Luigi aurisicchio è il livello più avanzato finora raggiunto nella sperimentazione di un candidato vaccino nato in Italia Ma i test sull’uomo sono previsti Comunque dopo l’estate togli tradizionale ricevimento del primo giugno che si svolge nei giardini del Quirinale In occasione della festa della Repubblica all’emergenza coronavirus rende ovviamente impossibile l’evento e la presidenza della Repubblica ha già deciso che non avrà luogo il ricevimento negli splendidi giardini del Quirinale che raccoglie il Gotha della politica della Cultura e dell’imprenditoria italiana rappresenta un po’nome dello stato di salute della Repubblica e non è la prima volta che viene sospeso scuola latas forza del Ministero dell’Istruzione rilancia l’ipotesi di partenza per il nuovo anno scolastico con classi divise turni con la maturità svolta in presenza e con lo svolgimento dei concorsi ma è polemica con i sindacati con i presidi e anche all’interno della stessa maggioranza di governo e Azzolina precisa si tratta di proposta non decisioni già prese Francesco Vitale ne ha parlato con l’onorevole Maria spena deputata di Forza Italia ascoltiamo questi giorni da ieri ma anche da giorni scorsi sulle testate giornalistiche ma non solo di quello che sarà il futuro dei nostri bambini i nostri ragazzi rispetto al all’inizio delle attività scolastiche dal mese di settembre abbiamo una ministra che ieri dice una cosa oggiTania ha detto un’altra anche tu lassù Come riprendere sulle modalità di ripresa delle attività didattiche parlando di una didattica mista Sara infatti on-line Quindi non più doppi turni così come che si paventava nei giorni scorsi ma la metà degli studenti e per metà settimana a scuola e per metà invece sarà collegata a distanza tu fai queste notizie alternate prima una cosa e poi un’altra Chiaramente si stabilì ancora di più le nostre le nostre famiglie ma devo dire anche i vostri figli soprattutto a quella fascia degli adolescenti in poi a parte della del piacere diciamo così per di stare di stare in casa quindi non andare Di non recarsi a scuola ma poi si sono resi conto comunquevuoto vuoto oltre che culturali di crescita ma soprattutto di quello che è stato un vuoto di contatti sia tra gli amici ma soprattutto una crescita Comunque così diciamo spezzata all’improvviso quello che era una vita ordinaria di inabilità ordinaria anche per loro molto pesante da sopportare Dunque il e poi per non parlare dei Minori i minori che sono stati bambini che sono stati dimenticati dura 8 giorni voglio anche fare una parentesi che poi la la riprenderò come ho già fatto nei miei discorsi che vivono delle situazioni di grave disagio di grave sofferenza perché sono urgenti anchesi fa con una volta e per tutti anche delle situazioni di violenza personale Quindi pensiamo a tutti quei bambini che non hanno voce per gridare il proprio viaggio che stanno vivendo Giusy tra le quattro mura di una casa non sempre amica però abbiamo tutto il tempo da oggi fino a terra rivedere il sistema scuola soprattutto per rivedere tutto ciò che riguarda la struttura scuola quindi la la ministra Siccome anche il ministro cultura così come anche il ministro la famiglia a devono intervenire per rivedere un po’ di spazio della scuola anche i tanti spazi esterni ma gli utilizzati per poter fare anche delle degli attivi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa