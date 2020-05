Ultime Notizie Roma del 04-05-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Trovati un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli dal 20 febbraio al 31 marzo 2020 sono 13710 morti per covid-19 in Italia il dato emerge dal rapporto prodotto dall’istituto nazionale di statistica e dall’istituto superiore di sanità i dati di mortalità totale si riferiscono a 6866 comuni 87% 7904 complessivi si tratta della prima il rapporto che l’istituto diffonde questa informazione riferita a un numero così consistente di comuni è giunto a Napoli il treno da Milano è arrivato alla stazione centrale il Frecciarossa i passeggeri sono scesi ordinatamente hanno seguito il percorso indicato dalle forze dell’ordine E tanto si infila Per la misurazione della temperatura con il termo scannerbanchina della Stazione 1 detto con il megafono Ricorda a chi scende di mantenere la distanza sociale prevista chiusa l’inchiesta della procura di Perugia sui presunti concorsi pilotati da esponenti locali del PD all’ospedale di Perugia l’avviso di conclusione indagini è stato Infatti inviato tra gli altri l’ex presidente della regione catiuscia Marini all’ex assessore regionale alla sanità Luca Barberini e all’ex Sottosegretario il segretario Ombra del Partito Democratico Gianpiero Bocci tra i reati loro contestati figure all’associazione per delinquere l’avviso riguarda complessivamente 45 persone ritorno con classi divise maturità in presenza no ai concorsi per titoli per il sindaco ANIEF così non va ma si può ancora rimediare sentiamo il presidente Marcello pacifico è soloe per chi si ammala e quindi le risorse da investire nella sanità che devono essere ingenti e che devono coprire appunto le tutte quelle incertezze Lapone che abbiamo notato in questi mesi ho anche risorse per la scuola perché Guardate il diritto all’istruzione come diritto alla salute sono entrambi i sacrosanti Allora Quest’anno stiamo tornando con una didattica a distanza che l’abbiamo sempre ripetuto Nonostante sia fatta col cuore e con alcuni anche con la mente la maggior parte anche con la mente Comunque una didattica distanza che non potrà mai sostituire la didattica in presenza il prossimo anno se dovesse non essere un dovesse essere debellata la diffusione oppure contenuta scomparsa totalmente la diffusione del coronavirus delle forme diverse in cui si potrebbe ripresentare è importante comunque mantenere quella sicurezza sul sulle misure di distanziamentoe che si chiamano con un nome e cognome classi pollaio è inutile pensare di fare metà lezioni in presenza immediata lezione in stanza in questo paese non si riuscirà mai a fare in modo che tutti possono avere gli strumenti di connessione tali da poter garantire anche di seguire il diritto di studio di stare tutti nello stesso modo bisogna fare in modo che nelle nostre scuole le prime numero di alunni per cortesia dimezzato appunto quei 12-13 alunni per classi in base ai metri quadri Ovviamente in base a quello che fai in modo che le scuole si adeguino a poter funzionare con la didattica in presenza ma col distanziamento sociale questo significa andare a recuperare i plessi dismessi negli ultimi 15 anni sono più di diecimila andavi a mettere in sicurezza fare un piano straordinario di insegnanti ed assumere di personale Ata Almeno 250.000 unità non è un casonegli ultimi 15 anni quindi non è che si direbbe chissà che cosa la nostra scuola italiana funzionava con 300 insegnanti in più e ATA quindi mi fa 20 anni fa per via del dei tagli imposti dalla finanza Noi abbiamo costruito le classi pollaio abbiamo dismesso i plessi abbiamo diminuito il monte ore per cena settimana di studio degli studenti Quindi tutte queste operazioni devono essere annullate il governo ha 4 mesi di tempo per poterlo fare pensi ora di prendere un’altra strada non quella dei turni nelle scuole perché sarebbe oltremodo discriminatorio E comunque sarebbe non sarebbe utile alla fine ha l’obiettivo che si vuole raggiungere piante diritto all’istruzione ma piano straordinario di assunzioni ridefinizione quasi Addirittura dimezzando il numero del rapporto alunni

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa