Ultime Notizie Roma del 04-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno degenza coronavirus funzionano gli anticorpi generati nei topi dal vaccino italiano Quindi con i test eseguiti nel laboratorio di virologia dell’Istituto Spallanzani di Roma l’ho detto all’ansa l’amministratore delegato dell’azienda farmaceutica sottolineando che per la prima volta al mondo un candidato vaccino contro il nuovo coronavirus neutralizzato il virus nelle cellule umane e livello più avanzato finora raggiunto nella alimentazione di un candidato vaccino nato in Italia Ma i test sull’uomo sono previsti Comunque dopo l’estate e al via la fase dell’emergenza con un allineamento dei divieti dopo due mesi di lockdown città alla prova delle nuove misure con il ritorno al lavoro alcuni milioni di cittadini ha permesso di circolazione all’interno delle regioni e anche fuori per rientrare la propria residenza traffico più intenso un po’ Ovunque ma in tutti i centri sono scattate anchemisure di sicurezza con controlli nei principali snodi ferroviari alle fermate di bus in metro e nei parchi anche con l’ausilio di droni da Milano partiti i primi treni per il sud concludi ordinate di passeggiare in attesa di salire a bordo in Calabria pochi bar e ristoranti aperti dopo che il governo ha impugnato l’ordinanza della governatrice Santelli ultime notizie in chiusura alcuni calciatori del Sassuolo sono tornati in campo in mattinata per riprendere allenamenti individuali al Mapei Center Paternò generale i neroverdi è sceso in campo un piccolo gruppo di calciatori che hanno svolto delle sedute di mantenimento individuale di fatto hanno corso nel campo ben distanziati l’uno dall’altro e tutto grazie per averci seguito le muse tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa