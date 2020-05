romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno nel decreto che stiamo completando ci saranno misure molto importanti a sostegno delle imprese anche sotto forma di contributi a fondo perduto a sostegno della capitalizzazione degli investimenti e dell’Innovazione lo ha detto il ministro dell’economia Gualtieri in audizione alla camera sul decreto imprese le misure a sostegno della liquidità dei decreti precedenti al netto delle difficoltà iniziali stanno dando i primi frutti attesi al governo Monti è una cassa integrazione a tutti indipendenti a tutte le tipologie di imprese Anche piccole introdotto quindi unità per una propria molto ampia di lavoratori autonomi oltre 4 milioni e la produzione di mezzi al marzo e Aprile trova il centro studi di Confindustria che registra una perdita di oltre il 50% le misure restrittive hanno prodotto una caduta dell’attività senza precedenti nelle serie storiche disponibili da fine del Look down nonera un veloce recupero perché le famiglie continueranno essere prudenti e le imprese dovranno smaltire le scorte che si sono accumulate negli ultimi mesi il secondo trimestre mostra quindi una dinamica di pile produzione molto più rispetto al primo le prospettive sono incerte legate all’evoluzione della crisi sanitaria ancora economia Siamo arrivati a 72660 alle domande di garanzia pervenute al 3 maggio al fondo garanzia piccole medie imprese oltre 4,6 miliardi di finanziamenti di cui 52813 le domande di garanzia per i finanziamenti fino a €25000 corrispondenti a un miliardo e cento milioni di finanziamenti e Quanto rende noto la candidati del Mediocredito centrale in chiusura l’ultima notizia la Cina ha tagliato le sue esportazioni di forniture mediche prima di notificare alle NS che il covid-19 era contagioso non sia un rapporto del governo americano su che ritornavi lusso di cui la CNN ha rivelato qualche stralcio è che ieri notte il presidente Donald Trump Ha dichiarato che era diffusa breve secondo una fonte dell’amministrazione vicino al dossier Latina pubblicamente sempre neiImposta un bando come esportazione di mascherine e altre forniture mediche e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa