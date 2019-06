Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale martedì 4 giugno Buongiorno da Francesco Vitale si consuma Stop per 2 anni al codice degli appalti il primo scontro Movimento 5 Stelle lega dopo l’ultimatum di Conte sul Governo niente accordo la riunione a Palazzo Chigi sull’emendamento del Carroccio Ponti momento 5 stelle del Ministero delle Infrastrutture avvertono La lega si insiste rischia di far saltare il decreto di mettere a repentaglio il governo le parole in chiaro invece sono accomodante la ministra Grillo apre alla flat Tax Salvini dice il premier ha chiesto Infatti vedremo nei prossimi giorni se le parole seguiranno Infatti L’Italia ha bisogno di sì i vertici ha chiesto subito se ha Di Maio Intanto è difficile si svolge prima di venerdì Oggi è un bel Consiglio Superiore della Magistratura straordinaria convocato dopo la vicenda procura e che riguarda diversi magistrati a partire da Luca Palamara ex presidente dell’associazione nazionale magistrati coinvoltiinchiesta di Perugia per presunta corruzione raffiche di auto sospensioni per I magistrati nella bufera ieri al Quirinale vicepresidente del CSM Cruise conferma che sono stati notificati al comandante della MSC Opera e gli avvisi di garanzia e la relativa iscrizione nel registro degli indagati della procura della Repubblica di Venezia atto dovuto per poter procedere all’espletamento della consulenza tecnica ex articolo 360 CPP la compagnia rende noto inoltre che la procura è scritto nello stesso registro altri soggetti estranei MSC coinvolti a vario titolo nella gestione degli eventi che hanno portato al incidente di domenica tentativo dei democratici di bloccare il muro con il Messico è stato bocciato il giudice federale Trevor maepa denominato Donald Trump respinge infatti la foto dei Liberale per bloccare il trasferimento dei fondi di agenzie governative deciso Dal presidente per avere così fondi per la costruzione del muro per i democratici si tratta di uno schiaffo che confermano le difficoltà dell’opposizione nel cercare di fermare tra la decisione per strappi invece UnimiVittoria che gli concede più fiducia nel andare avanti Kim Jong Jong la potente sorella minore del leader nordcoreano Kim jong-un è tornato da apparire in pubblico per la prima volta dopo oltre 50 giorni di tutti i giochi del popolo che si sono tenuti a Pyongyang il ritorno sulla scena mette in dubbio che le fosse stato ordinato dal fratello di mantenere un basso profilo dopo il fallito vertice sul nucleare con Washington di medie statali hanno confermato la presenza alla manifestazione Viking Yang jual ex braccio destro di che cambiamo argomento la Silicon Valley nel mirino delle autorità americane degli Stati Uniti Alzano il tiro su i giganti dell’iPad e si prepara una via di immagini contro Google Amazon Apple Facebook l’effetto delle indiscrezioni immediato e tecnologici crollano i minimi degli ultimi cinque minuti e affondano Wall Street male anche Netflix Microsoft Twitter pesante Apple per l’iscrizione di una possibile indagine antitrust da parte del dipartimento di giustizia Ed Apple dice addio ad iTunes della piattaforma che mi dai modo di acquistare di pulire la musica lo ha annunciato Craig federighi responle software di Copertino sul palco della Conferenza degli sviluppatori iTunes come lo conosciamo non ci sarà più e si dividerà in tre app musica TV epoca di cambiamenti arriverà con l’aggiornamento del sistema operativo per me che ti chiamerà Caterina l’ultima notizia l’academy of Motion Picture Arts and sciences ha annunciato che tra gli Oscar alla carriera assegnato quest’anno c’è anche quello per la regista italiana a 90 anni è stata la prima donna candidata all’Oscar come migliore regista per il film Pasqualino settebellezze nella cerimonia del 1977 E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare la regina

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa