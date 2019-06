Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 09:10

Roma Daily News radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio e lo stop per due anni il codice degli appalti che si consuma il primo scontro tra Movimento 5 Stelle e lega dopo l’ultimatum di Conte sul Governo niente accordo ieri sera alla riunione a Palazzo Chigi sull’emendamento del Carroccio si dice il contratto tradisce il paese spiega il leader del Movimento Intervistato dal Corriere della Sera a sicura che nessuno vuole vivacchiare spera in un vertice il prima possibile Matteo Salvini però esce il quotidiano sul Governo dura lo sapremo entro giugno ma precisa Per quanto mi riguarda non ho mai pensato né prima né dopo le europee di farlo cadere Cambiamo argomento cronaca tra le province di Roma e Catania c’è stato un blitz dei Carabinieri contro presunti appartenenti al clan fragala reti e preposizioni sono scappati nei confronti di numerosi soggetti ritenuti responsabili di intimidazioni a commercianti e imprenditoritorsioni minaccia attentati nell’area sud della Capitale tra Ardea Pomezia e Torvaianica ancora cronaca la procura di Venezia aperto un fascicolo d’inchiesta sul incidente navale nel canale della Giudecca e va se procedere per reato di inosservanza delle norme sulla sicurezza previsto dal Codice della Navigazione ieri sera sono stati notificati al comandante della MSC Opera e al bpa gli avvisi di garanzia e iscrizione nel registro degli indagati atto dovuto per poter procedere all’espletamento della consulenza tecnica lo fa sapere la compagnia che aggiunge che la procura hai scritto nello stesso registro altri soggetti estranei MSC titolo nella gestione degli eventi che hanno portato all’incidente di domenica incanto il giorno dopo incidente in laguna Con lo scontro tra navi crociera in battello di turistiche che ho usato molta paura e quattro feriti il tema del ritorno ad accendere dibattito politico il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli intervistato dalla stampa spiega sono mesi che stiamo lavorando per risolvere un problema lasciato marcire per troppi anni c’è un tavolo istituzionaleandando avanti è già in programma un incontro con gli altri ministri interessati per arrivare alla soluzione definitiva che contemperi senza scorciatoie economia turistiche tutela ambientale il ministro poi ha ribadito la sua posizione sullo smartphone delle navi da crociera Venezia siamo per la chiusura precisa sta assicurando chi chiede il divieto di attracco per le grandi navi in centro città ma prima per non perdere le crociere a Venezia bisogna provare l’alternativa Anzi le alternative quella definitiva e quella provvisoria spieghi infine che entro fine giugno verrà scelto il progetto nel frattempo ha detto Stiamo già lavorando per la soluzione provvisoria e ci vorrà qualche mese per metterla in campo si tratta di procedure complesse che richiedono un po’ di tempo Intanto ieri si è tenuto un incontro convocato d’urgenza al Ministero dei Trasporti sull’incidente Cambiamo argomento un Oscar alla carriera non ci starebbe male aveva detto pochi giorni fa la figlia Maria al Festival di Cannes e ieri l’academy of Motion Picture Arts and sciences ha dato l’annuncio per gli Oscar alla carriera assegnato quest’anno c’è anche la statuetta per la regista italiana Linache sarà premiato insieme a David Lynch vs Story again a Devis sono felice per questa notizia Adesso la regista non me lo aspettavo ma lo prendo volentieri Aggiungi con ironia mi fa piacere devi Carlo Enrico job. compagna di una vita e di lavoro e a nostra figlia Maria I quattro premiati saranno presentati il 27 ottobre andiamo al governo Hours dell’academy i riconoscimenti spiega la casa mi sono stati puntando a una maggiore valorizzazione delle donne dei gruppi sottorappresentati andiamo a chiudere con una notizia andando all’estero in Sudan del consiglio militare di transizione Annulla tutti gli accordi raggiunti con la principale posizione di opposizione del paese e ha convocato nuove elezioni che si dovrebbero tenere entro nove mesi lo riporta la BBC l’annuncio segue la crescente condanna a livello internazionale il grande attacco di ieri contro un fine degli oppositori in corso da mesi davanti al quartier generale dell’esercito kartun che ha provocato almeno 30 morti e oltre 100 feriti E questa era l’ultima notizia buonappuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa