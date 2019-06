Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale la corona Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio aperto per lo spread BTP Bund che ieri dopo aver toccato i 292 punti aveva chiuso in forte ribasso sulla scia delle turbolenze dei mercati e delle incertezza sulla tenuta del Governo il differenziale segna così 279 minuti di contrattazione contro i 276 della chiusura di ieri il rendimento del decennale è pari al 259% non si placano le polemiche nella maggioranza nemmeno dopo L’auto del premier Conte sul suo mandato Poi dopo il braccio di ferro sblocca cantieri Movimento 5 stelle sono da usare con Toninelli emendamento della Lega sottolineo iniziare una stupidaggine non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti e fa dubitare che sia solo un pretesto per creare cause far cadere il governo non ho alcuna intenzione di far cadere il governo ma il Governo è pagato per fare i ministri per i denti sono pagati per fare dice Dal canto suo Matteo Salvini RTL sottolineando che se lo sblocca cantieri Non èchiama il paese che ha le idee chiarissime bisogna Dunque resettare il codice degli appalti concludi Salvini aprire i cantieri Cancellare tutta quella burocrazia Stati Uniti delusi per la presentazione di domenica del libro bianco delle dichiarazioni e Corrado sulla guerra commerciale per seguendo un gioco delle colpe in una nota congiunta l’ufficio legale rappresentante per il commercio il tesoro americano ribadiscono che la parte cinese si è tirato indietro Sono importanti elementi di raccordo largamente condivisi la nostra insistenza su impegni dettagliati applicabili non costituisce in alcun modo una violazione della sovranità cinese prosegue la visita di Trump a Londra ieri Brindisi alle terme amicizia tra Stati Uniti e Regno Unito surgelato l’intervento del presidente Donald Trump al banchetto di stato offerto in onore della regina a Buckingham Palace il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura straordinario convocato per oggi dopo la vicenda procure che guarda diversi magistrati a partire da Luca Palamara ex presidente dell’associazione nazionale magistrati coinvolto nell’inchiesta di Perugia per presunta corruzione raffica di auto sospensioni per I magistrati nella bufera ieri al Quirinalepresidente del CSM Ermini il segretario della Caputo nulla di fisiologico negli incontri toghe politici se sono per discutere su capo procura sono relazioni patologiche MSC Cruise conferma che sono stati notificati al comandante della MSC Opera e al di là di avvisi di garanzia e la relativa iscrizione nel registro degli indagati della procura della Repubblica di Venezia atto dovuto per poter procedere all’espletamento della consulenza tecnica ex articolo 360 CPP la compagnia rende noto inoltre che la procura hai scritto nello stesso registro altri soggetti estranei MSC coinvolti a vario titolo nella gestione degli eventi che non portata l’incidente di domenica che mi hai inviato speciale nordcoreano per gli affari americani e vivo è in stato di detenzione lo riporta la CNN correggendo la versione del Nilo il principale quando poi letto Ambasciatore a Madrid era stato giustiziato per il fallimento del Summit via noi con l’accusa di spionaggio per conto degli Stati Uniti Kim Jong un potente sorella minore del leader nordcoreano Kim jong-unma per apparire in pubblico per la prima volta dopo oltre 50 giorni durante i giochi del popolo che si sono tenuti a Pyongyang Iveco il figlio militare di transizione del Sudan annullato tutti gli accordi raggiunti con la principale coalizione di opposizione dei paesi ha convocato nuove lezione che si dovrebbero ottenere entro nove mesi lo riporta la BBC l’annuncio se quella crescente condanna a livello internazionale del violento attacco di ieri contro gli oppositori in corso da mesi davanti al quartier generale dell’esercito a cartone che ha provocato almeno 30 morti e oltre 100 feriti Apple iTunes la piattaforma è cambiato il modo di acquistare di pulire la musica Lo annuncia federighi responsabile software di Copertino su salto della Conferenza degli sviluppatori iTunes come lo conosciamo non ci sarà più e si dividerà in tre a musica e podcast il cambiamento arriverà con l’aggiornamento del sistema operativo per me che si chiamerà Caterina era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

