Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli Spread BTP Bund in rialzo in avvio di scambi sui mercati dopo la lettera di risposta dell’Italia all’Unione Europea sui conti pubblici il differenziale di rendimento tra il decennale italiano si è visto che venerdì aveva chiuso a 280 punti base si allarga a 290 base dopo aver toccato un massimo di 292 sono 51 i denunciati per il fallimento della società facenti capo a Marco Marenco imprenditore del gas ed ex Patron dello storico marchio di cappelli Borsalino mi avvisi sono stati notificati alla chiusura delle indagini condotte dalla guardia di finanza di Torino e Asti accertato un cacchio societario di oltre 4 miliardi e condotte distrattive per un miliardo 130 milioni gli indagati sono accusati di bancarotta fraudolenta ed anni disocietà del gruppo di import-export gatta naturale e produzione di energia elettrica aperture ribasso per Piazza Affari l’indice MIB avviato le contrattazioni in calo dello 0,62% a 19679 punti Donald Trump ha annunciato su Twitter che carina se si è presidente del consiglio economico della Casa Bianca lascerà a breve L’amministrazione è che loro non appena ritornerà negli Stati Uniti d’America il presidente non ha fornito alcuna spiegazione per questa ennesima partenza di alto livello Ma lo ha ringraziato per il suo grande lavoro e lo ha definito un vero amico ancora proteste di una parte della tifoseria romanista contro il presidente del club giallorosso James Pallotta nella notte infatti in diverse zone della capitale sono stati esposti enormi con la scritta Pallotta l’app nero ma vuole Ferrero tutti gli striscioni recano la stessa scritta in riferimento a Ferrero richiama in qualche modo l’interesse per il club giallorosso manifestato più volte in passatol’attuale patron della Sampdoria Massimo Ferrero che Romano è tifoso romanista alle 18:15 terrò una conferenza stampa a Palazzo Chigi alcune cose importanti da dire tutti voi e così il premier Conte annuncia l’orario della conferenza stampa invitando su Twitter a seguirlo in diretta streaming sulla sua pagina Facebook il pattugliatore Cigala Fulgosi della Marina Militare è costato la banchina di Calata Bettolo Genova offre un’immagine già vista uomini faccia ti dalle candide tute in piedi e uomini accucciati sul ponte in attesa 100 profughi salvati al largo delle Coste libiche 23 bambini 17 donne 60 uomini adulti sono arrivati a vedere la stella di Genova Ieri poco prima delle 9 Ci fermiamo poi grazie dell’ascolto puntamento alle prossime oggi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa