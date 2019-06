Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli apertura rialzo per lo spread BTP Bund che ieri dopo aver toccato i 292 punti aveva chiuso in forte ribasso sulla scia delle turbolenze dei mercati e delle incertezza per la Tenuta del governo quindi così 279 punti nei primi minuti di contrattazione contro i 276 della chiusura di ieri il rendimento del decennale pari al 2,59% Però hai intenzione di far cadere il governo ma il governo ha pagato per fare i ministri presidenti sono pagati per fare lo ha detto il vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini RTL sottolineando che sullo sblocco cantieri Non è la lega ma il paese che ha le idee chiarissime bisogna Dunque resettare il codice degli appalti concludi Salvini aprire i cantieri e cancellare tutta quella burocrazia Kim Yong cholinviato speciale nordcoreano per gli affari statunitense è vivo è in stato di detenzione lo riporta la CNN correggendo la versione Il principale quotidiano di Seul data ieri secondo cui l’ex Ambasciatore a Madrid era stato giustiziato per il pavimento dell’incontro di Hanoi con l’accusa di spionaggio percorso degli Stati Uniti d’America il consiglio militare transizione del Sudan annullato tutti gli accordi raggiunti con la principale coalizione di opposizione del paese ha convocato nuove elezioni che si dovrebbero tenere entro nove mesi lo riporta la BBC l’annuncio la crescente condanna a livello internazionale del violento attacco di ieri una sit in degli oppositori in corso da mesi davanti al quartier generale dell’esercito a cazzo che ha provocato a 39 e oltre 100 feriti medici militari specialisti in ausiliaria per fronteggiare l’emergenza dovuta alla carenza di personale sanitario negli ospedali molisani Questa secondo ilalla sanità Angelo Giustini sarebbe l’ultima spiaggia prima di procedere alla chiusura già dal prossimo mercoledì dei reparti di ortopedia e traumatologia dei nosocomi di Isernia e Termoli il mazzo i medici militari dovrebbero essere impiegati per almeno 100 mesi al termine necessario serve al commissario affinché il decreto Calabria possa essere definitivamente approvato ed è tutto per ora dalla redazione puntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa