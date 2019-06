Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 14:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Roberta Frascarelli non ho alcuna intenzione di far cadere il governo ma il Governo è pagato per fare i ministri e presidenti sono pagati per fare lo ha detto il vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini sottolineando anche che lo sblocca cantieri Non è la lega ma il paese che ha le idee chiarissime bisogna Dunque resettare il codice degli appalti concludi Salvini aprire i cantieri e cancellare tutta quella burocrazia mi sono stancato della retorica che Salvini dice sia il MoVimento 5 Stelle 19 afferma il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli intervistato a Radio 24 secondo cui si dice sì alle cose giuste per ministro allo sblocca cantieri è il giro di boa marito e moglie entrambi di 29 anni e di nazionalità egiziana sono stati Fermati dalla polizia locale di Milano per maltrattamenti e lesioni gravi nei condi una dei cinque figli di quasi 4 anni ipotesi degli agenti è che le violenze andassero avanti da tempo come dimostrerebbero le fratture multiple pregresse ritenute di dubbia natura e cercano te sulla piccola il fermo è stato eseguito venerdì scorso maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che passiamo a Brindisi per reati contestati a vario titolo di corruzione turbativa d’asta peculato e furto la Guardia di Finanza di Brindisi a posto agli arresti domiciliari il sindaco di San Pietro Vernotico Pasquale Rizzo il suo predecessore è l’ex presidente del CdA della società partecipata di riscossione tributi e fiscalità locale Luigi Conte è stata anche disposta l’interdizione dal servizio per un anno di cose delle donne dipendente comunale Sono stati disposti anche sequestri di beni finalizzati alla confisca nei confronti di 6 indagati Dalle prime ore di questa mattina in corso una vasta operazione contro lo smaltol’entità di rifiuti tra il nord e il sud Italia in particolare Lombardia Veneto emilia-romagna Toscana e Campania i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Milano sono Infatti eseguendo un’ordinanza di misura cautelare decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Milano su richiesta della locale dda nei confronti di un’organizzazione ritenuta responsabile di traffico illecito di rifiuti realizzazione di discariche abusive intestazione fittizia di beni che avrebbe smaltiti illecitamente circa 10000 tonnellate di rifiuti provenienti dalla Campania e dalla rimpianti del nord Italia Quanti minuti di paura per i passeggeri del volo Blu Express panorama partito alle 16:45 da Tirana è diretto a Roma Fiumicino un passeggiare albanese di circa 30 anni dopo pochi minuti dal decollo ha cominciato in escandescenza Color la rabbiosa e minacce rivolte a passeggiare terrorizzati poi si è rivolto contro il padre che gli sedeva vicino e ha preso a picchiarlo in Busto ripetutamente sono Interalcuni cazzeggiare il personale di bordo per cercare di calmarlo ma l’uomo era sempre più agitato l’aereo è atterrato poi a Pescara dove l’uomo è stato arrestato il padre subito portato in ospedale al via la conferenza degli sviluppatori di Apple in California che si terrà fino al 7 giugno aperto il CEO Tim Cook dando il benvenuto agli sviluppatori presenti da diversi paesi del mondo anche quelli intervenuti per la prima volta la Economy servizi sono sempre più importanti per l’azienda che deve fare i conti con il calo delle vendite degli iPhone fino ad ora il suo corpo e le tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

