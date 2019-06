Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 18:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione martedì 4 giugno faccio l’informazione in studio Giuliano Ferrigno ancora Braccio di Ferro sul emendamento della Lega sullo sblocca cantieri Voglio le norme Unione Europea non quelle del Burundi svuota il leader del Carroccio Matteo Salvini al Movimento 5 stelle con Toninelli che avanza il sospetto che la legatoria usare il provvedimento come pretesto che la crisi il premier Giuseppe Conte fa un appello il tempo è poco e rischio neanche le norme sul terremoto chi Ma io mi dice fiducioso sulla base di un tetto già condiviso è pronto per essere votato l’apertura di patuanelli alla Lega nella plenum del Consiglio Superiore della Magistratura straordinario convocato per oggi dopo la vicenda procura che riguarda diversi magistrati a partire da Luca Palamara ex presidente dell’associazione coinvolto nell’inchiesta di Perugia per presunta corruzione raffica di auto sospensioni per I magistrati nella bufera ieri al Quirinale indirizzo e prendidel CSM Rimini per il segretario Caputo nulla di fisiologico negli incontri toghe politici se sono per discutere su capo procura sono relazioni patologiche vediamo in Francia Perché le famiglie con i bambini di 7 anni residenti nel quartiere di Notre Dame le donne incinta sono stati invitati dalle autorità sanitarie di Parigi a recarsi dal proprio medico curante per un’analisi del dosaggio del piombo nel sangue la decisione è stata presa dopo l’eliminazione del caso di un bambino con un tasso superiore al limite secondo quanto reso noto l’agenzia regionale della Salute francese ancora essere in chiusura inviato speciale nordcoreano per gli affari degli statunitensi e vivo è in stato di tensione lo riporta la CNN correggendo la versione del principale quotidiano di Seul secondo cui l’ex Ambasciatore a Madrid era stato giustiziato per il fallimento del tra me e te da noi con la tuta di spionaggio per conto degli Stati Uniti il miglior la potente sorella minore della Leader nordcoreano Kim jong-un è tornata da apparire in pubblico per la prima volta dopo oltre 50 giorni durante i giochi del popolo che si sono ottenuti proprio nella capitale Pyongyang è tuttoGrazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa