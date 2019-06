Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 19:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla realizzazione studio Giuliano Perrino L’economia in apertura il tasso di disoccupazione ad aprile è rimasto stabile rispetto a marzo al 10,2% mentre diminuito di 0,7 punti rispetto ad aprire 2018 cavalli Start che registra però un aumento per quella giovanile il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 Ei 24 anni ad aprile è salito di 0,8 punti toccando il 31,4%. Intanto il tasso di disoccupazione registrato in Italia lo scorso Aprile è risultato inferiore solo a quelli in Grecia e Spagna Chi è Donald Trump idiota downing Street per la parte politica della sua visita di stato nel Regno Unito il presidente americano per il quale è stato sospeso il tappeto rosso è stato accolto dalla Premiere Teresa mi con cui ha in programma un incontro allargato alle delegazioni premi la brexit Lira nel caso Huawei 5G gli Stati UnitiTrump sono pronti a chiudere un accordo commerciale molto molto sostanziale con il Regno Unito dopo la brexit torniamo in Italia illegittima la mancata commutazione dell’ergastolo in 30 anni per Cesare Battisti a carrettata gennaio morire consegnato all’Italia per espiare una condanna per 4 omicidi commessi 40 anni fa non sostiene il difensore nel ricorso in Cassazione contro la decisione dei giudici di Milano per rilegare applicata la procedura di estradizione dal Brasile perfezionata dal dicembre scorso quella condizione che la pena da scontare fosse di 30 anni l’ultima notizia in chiusura Vorrei parlare con il Papa Francesco e questo cappello più ragazzo teniamo che dopo trent’anni di Finanza ha deciso di uscire allo scoperto sono il figlio di un prete italiano un missionario della Consolata rileva Lanza ci sono persone pronte a testimoniarlo ma lui non vuole saperne non si è mai sottoposto al test del DNA per colpa dei tuoi superiori che vogliono solo allungare la spesa dovrebbe avere il bisogno di sapere concludi il keniano che sono il figlio di un pretetettuccio Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa