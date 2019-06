Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vicepremier Di Maio Salvini hanno avuto in mattinata una lunga il cordiale telefonata definita positiva da fonti di Movimento 5 Stelle e lega per tentare di sbloccare l’impasto nel governo e disinnescare le ipotesi crisi una buona premessa per procede la giusta direzione seconda Palazzo Chigi ma resta il braccio di ferro sul emendamento della Lega sulla sblocca cantieri ti voglio si dice fiducioso sulla base di un testo già condiviso pronto per essere votato e Patronelli il movimento apre a una sola condivida la vogliamo per trovare una quadra il governo sta anche valutando l’ipotesi di mettere la fiducia alla camera sul decreto crescita lo spread btp-bund scende sotto i 270 punti base sui minimi da uno a settimana si aprirà un negoziato ovviamente più andiamo meglio più cresce l’economia più Non c’è bisogno di sparare Niente l’ho detto il ministro Giovanni Tria Napoli ha sottolineato come l’Italia è cresciuta sta meglioha lanciato un piano per il sud stiamo mettendo in fila a tutti i provvedimenti per il mezzogiorno che vanno dai contributi sociali al mercato del lavoro agli investimenti all’utilizzo dei fondi strutturali partire da questa mappatura utile per mettere mano al quadro degli investimenti abbiamo già lo stanziamento di 85/87 miliardi per i prossimi 10 anni cifre enormi conclude il ministro Tria andiamo a Londra quella fra il Regno Unito è una grande partnership ma credo che possa essere sviluppata anche oltre questo chiaramente con una corda commerciale bilaterale ha detto la premier britannica theresa May aprendo la tavola rotonda Saint James Palace con esponenti del mondo insieme con il presidente statunitense Trump che in precedenza Aveva aperto ad un accordo commerciale molto sostanziale con Regno Unito dopo la brexit nuovo attacco del sindaco di Londra canna che dice di considerare Trump il modello dell’ estrema destra e di leader della visione politica ripugnante in Ungheria Italia o Francia l’ex ministro degli Esteri Johnson e invece detto No ad un incontro contratto è tutto grazie per averci seguito nel ritorno alla prof

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa