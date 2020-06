Ultime Notizie Roma del 04-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno e ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco lo studio la crisi deve essere l’occasione per ridisegnare l’Italia Grazie non ho vomitato tra le forze politiche e sociali e il messaggio del premier Conte nel giorno della riapertura dei Confini tra regioni ai partiti la richiesta di collaborare le riforme fisco diritto allo studio alta velocità di rete utilizzo di fondi europei un piano di rilancio da fare con le opposizioni dice con te che annuncia l’uso da parte un bel Italia dei fondi jour eBay e rinvia al parlamento la decisione sul mese quanto all’epidemia dal 4 maggio i dati sono incoraggianti ma occorre continuare a rispettare le regole una leggerezza allentare la sicurezza a settembre Comunque sicuramente riapriranno le scuole una apertura per il ponte sullo stretto non al rimpasto l’Austria riapre verso 7 Paesi confinanti ma per ora non col Italia secondo viene ai dati non lo consentono dirisponde Gli idoli mi inviano lo spirito comunitario danneggiano l’Europa monito a Vienna anche dall’Unione Europea ha riaperto Intanto i confini tra le regioni dopo tre mesi e 33500 morti per coronavirus gli italiani sono liberi di muoversi nel paese folla nella stazione dei treni coda per gli imbarchi verso la Sicilia la frontiera con la Francia tutti e quattro letti agenti accusati dell’omicidio di George Floyd e sono ora agli arresti Alexander kuang si è consegnato spontaneamente Thomas Klein e tu Ciao sono stati portati in carcere nel tardo pomeriggio mentre Direct rovinerà già stato arrestato la Procura Generale del Minnesota gravar imputazione per Ciao Linda da omicidio colposo omicidio volontario oggi funerali di Floyd dire non sarà presente il capo del pentagono marca.es per prendere le distanze di Donald Trump sul dell’esercito contro i manifestanti minacciato dal Presidente ancora manifestazioni pacifiche molte città degli Stati Uniti 31 anni fa il massacro di Tienanmen è l’anniversariocade mentre su un Kong si combatte di nuovo per i diritti civili dopo l’imposizione di Pechino di una legge sulla sicurezza L’Unione Europea chiede che è un Kong Macao possano commemorare le vittime ti tiene a me la Cina avverte Londra evitare interferenze ma il premier Johnson replica evocando la possibilità di concedere visti facilitati per il regno ai 2,85 milioni di cittadini della ex colonia verso lo sgombero dalla storica sede romani di via Napoleone III dare la notizia dell’ordinanza la viceministra Castelli qui subito risponde la sindaca di Roma raggi Finalmente Qualcosa si muove ripristiniamo la legalità Ma che la vicenda non si sa ancora chiusa lo si evince dalle parole del responsabile romano del movimento di estrema destra Davide Di Stefano che sostiene di aver partecipato soltanto un incontro sulla richiesta di sgombero in questura primo studio al mondo su un farmaco anti coronavirus con gli anticorpi nato dalla collaborazione di Elicona bistecchiera è stato testato sui primi pazienti negli Stati Uniti per valutare sicurezzaabilità da parte sua Giuseppe Novelli dell’università Tor Vergata ha detto che si potrebbero avere anticorpi monoclonali contro il covid 19 che sarebbero il primo farmaco dopo per bloccare il virus già in autunno hai problema tra poi la produzione su larga scala Intanto le aziende Biotech italiane trachite rottapharm Biotech hanno siglato un accordo per lo sviluppo di un vaccino chiamato covid hyrax test sull’uomo sono previsti in autunno E questa era l’ultima notizia appuntamento a più tardi Buona giornata e buon proseguimento di ascolto

