Ultime Notizie Roma del 04-06-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio crisi deve essere l’occasione per ridisegnare l’Italia Grazie non ho unità tra le forze politiche sociali è il messaggio del premier Conte nel giorno della riapertura dei Confini tra regioni ai partiti la richiesta di collaborare riforme fisco diritto allo studio alta velocità di rete Utilizzo dei fondi europei un piano di rilancio da fare con le opposizioni dice Conte che annuncia l’uso da parte dell’Italia dei fondi jour eBay e rinvia per lamentele sul me quando l’epidemia dal 4 maggio i dati sono incoraggianti ma occorre continuare a rispettare le regole una leggerezza allentare la sicurezza a settembre Comunque sicuramente riapriranno le scuole apertura per il ponte sullo stretto Ah no al rimpasto tutti e quattro gli agenti accusati dell’omicidio di George Floyd sono ora gli arresti Alexander kuang si è consegnato spontaneamente Tomkleine tuta sono stati portati in carcere nel tardo pomeriggio mentre Derek e Ciao vino era già stato arrestato la Procura Generale del Minnesota aggrava l’imputazione perciò viene da omicidio omicidio volontario oggi i funerali di Floyd sbagli bene Sarà presente il capo delle pentagono è per prendere le distanze da Donald Trump sull’uso dell’esercito contro i manifestanti minacciato dal Presidente ancora manifestazioni pacifiche in molte città degli Stati Uniti 90 arresti a New York la Cina consentirà più compagnie aeree straniere di riprendere i voli in entrata rimuovendo de fatto il bando contro le merde negli Stati Uniti la mossa della Civil Aviation administration for China è maturata all’indomani della minaccia americana di bloccare le operazioni a 4 vettori di Pechino le società escluse dal piano precedente sui voli si legge in una nota potranno a partire dal 8 giugno effettuare un collegamento internazionale per passeggeri a settimana verso un’unica città pertanto alcune società americane potranno riavviare i voli con la c31 anni fa il massacro di Tienanmen è l’anniversario cade mentre su un Kong e si combatte di nuovo per i diritti civili dopo l’imposizione di Pechino di una legge sulla sicurezza L’Unione Europea chiede che Hong Kong Ma che possano commemorare le vittime di Tienanmen Pechino avverte Londra di evitare interferenze ma il premier Johnson repliche evocando la possibilità di concedere visti facilitati per il regno ai 2,85 milioni di cittadini della ex colonia cresce in modo sostenuto la pandemia da coronavirus in America Latina dove nelle ultime 24 ore contagi hanno raggiunto quota €1136034 e i morti sono stati 56426 in testa alla classifica è sempre il Brasile che ha accumulato 500 84016 conteggiati così è la metà di quelli esistenti in tutta la regione e 32548 morti in seconda posizione Anche se distante il Perù con 100 78914 contaggi e 4894 morti seguito dal Cileoperazione antimafia a Palermo condotta dalla Polizia di Stato circa 100 uomini della squadra mobile stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal gip del locale tribunale nei confronti di 11 soggetti indagati diverso titolo per associazione mafiosa concorso esterno in associazione mafiosa estorsione aggravata trasferimento fraudolento di valori aggravato e l’altro 9 sono finiti in carcere di domiciliari a essere stati sono gli esponenti della mandamento della Noce un quartiere di Palermo snodo strategico per gli interessi economici di Cosa nostra sgombero della sede Romana di via Napoleone III dare la notizia dell’ordinanza la viceministra Castelli cui subito risponde la sindaca di Roma raggi Finalmente Qualcosa si muove ripristiniamo la legalità Ma che la vicenda non si è ancora chiusa lo si evince dalle parole del responsabile romano del movimento di estrema destra Davide Di Stefano che sostiene di aver partecipato soltanto un incontro sulla richiesta di sgombero in quest’ora primo studio al mondo su un farmacocoronavirus con gli anticorpi nato dalla collaborazione di Elicona bistecchiera è stato testato sui primi pazienti negli Stati Uniti per valutarne sicurezza e tollerabilità le aziende Biotech italiane rottapharm Biotech hanno siglato un accordo per lo sviluppo di un vaccino covid ivass i test sull’uomo previsti a partire dall’autunno E questa era l’ultima notizia voi tutti Ancora auguri di una buona giornata e un buon proseguo di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa