Ultime Notizie Roma del 04-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata e un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la conferenza stampa del presidente del consiglio Conte numeri incoraggianti ma facciamo attenzione ora bisogna ridisegnare il paese le uniche misure efficaci sono ancora oggi il distanziamento che l’uso delle mascherine spiega il premier dire che il virus è scomparsa una grave leggerezza poi chiede scusa per i ritardi nelle relazioni degli aiuti assicura il piano di rilancio va fatto con le opposizioni scuola a settembre si riaprirà in presenza la gente che ha ucciso un giovane a San Francisco lunedì nelle proteste per la morte di George Floyd aveva scambiato il suo martello per una pistola lo ha riferito la polizia quando una pattuglia intervenuta per un saccheggio in un supermercato sei al Monte Rosa un 22enne residente nella città californiana si era inginocchiata a terra tenendo le mani sulla vita vicino a un martello nella tasca della tuaun agente pensando si trattasse di un arma esploso 5 colpi ha ucciso il giovane ora il poliziotto è stato sospeso In attesa dei risultati dell’indagine duro colpo ha scritto Lo storico mandamento mafioso della Noce a Palermo come riporta questa mattina l’agenzia stampa Agi ricostruito l’organigramma le dinamiche sul territorio rapporti con le altre importanti compagini mafiose cittadine un diretti della Polizia di Stato nell’ambito dell’operazione denominata padronanza circa 100 gli uomini della squadra mobile che è su delega della direzione Distrettuale Antimafia hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal gip associazione mafiosa concorso esterno in associazione mafiosa estorsione aggravata trasferimento fraudolento di valori aggravato e altri reati il numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato le 6 milioni e mezzo e quanto emerge Dal conteggio aggiornato dell’università americana Joan o p i dati pubblicati dall’ateneo indicano ad oggi un bilancio di 6 milioni 511696 contagi accertati386073 decessi finora nel mondo sono guarite 2872011 e composit di Shanghai sale dello 0,9% 2931 84 punti mentre quello di scienze ne segna un Progresso dello 0,6% a 1852,21 e noi al momento ci fermiamo qui buon proseguimento di Ascolta tutti voi e restate in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa