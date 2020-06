Ultime Notizie Roma del 04-06-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli il numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato la soglia di 6 milioni e mezzo e quanto emerge Dal conteggio aggiornato dalle università americana John Hopkins i dati pubblicati dall’ateneo indicano ad oggi un bilancio di 511696 contagi accertati inclusi 386000 073 decessi finora nel mondo sono guarite 2878026 contagi hanno raggiunto quota un milione 136 mila 03 i morti sono stati 56426 e quanto emerge oggi da una statistica sulla base dei dati di 34 Nazioni e territori latino-americanialmeno 90 persone sono state arrestate La notte scorsa a New York nelle proteste per la morte di Giorgio Floyd lo riferisce la polizia locale precisando che le manifestazioni sono state in relativamente al parcheggi Notte di note erano stati arrestati 280 dimostrarlo arresti Sono in corso in Veneto al termine di un’indagine della polizia che ha dominato la locale di ndrangheta di Verona una struttura autonoma ma riconducibile alla cosca degli Arena nicoscia di Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone l’inchiesta coordinata dalla dda di Venezia portato all’emissione da parte del GIP di 26 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti accusati a vario titolo di associazione mafiosa truffa riciclaggio estorsione traffico di droga corruzione e turbata libertà degli incanti trasferimento fraudolento di beni e fatture false operazione antimafia a Palermo condotta dalla Polizia di Stato circa 100 uomini della squadra mobiledella direzione Distrettuale Antimafia stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal gip del locale tribunale nei confronti di 11 soggetti indagati a diverso per associazione mafiosa concorso esterno in associazione mafiosa estorsione aggravata trasferimento fraudolento di valori aggravato ed altro 9 sono finiti in carcere e due ai domiciliari nuovo inizio Giuseppe Conte Prova a ripartire da qui messa le sale la fase più acuta della crisi sanitaria Pur non essendo il virus ancora scomparso già morde la crisi economica e si affacciano le tensioni sociali dobbiamo fare presto per mettere il premier consapevole delle urgenze perciò offre alle opposizioni e tutte le parti sociali un tavolo di confronto già la prossima settimana per elaborare un piano di rinascita ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa