Ultime Notizie Roma del 04-06-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta ascarelli contattato oltre un terzo del campione di 150000 cittadini coinvolti nella campagna nazionale dei test sierologici le persone contattate si apprende dalla Croce Rossa Italiana sono 54018 Mila sono gli appuntamenti per il prelievo già fissati sono invece 27 mila gli appuntamenti in corso di organizzazione ci sono stati secondo gli ultimi dati 9000 rifiuti temporanei da parte di cittadini che saranno però ricontattati un anticorpo Biotech per curare l’infezione da covid 19 si tratta di un anticorpo monoclonale ovvero riprodotto in un numero illimitato di copie in laboratorio partendo da una cellula umana derivato in questo caso dal sangue di uno dei primi pazienti guariti negli Stati Uniti d’America per la prima volta al mondoiniziato uno studio di fase 1 sull’uomo ed i primi risultati sono attesi entro giugno anche se sono vari gruppi nel mondo impegnati in questo ambito di ricerca già da marzo come quello dell’azienda gsk con la fondazione Toscana scientifiche l’istituto spalla di cani di Roma un nuovo inizio Giuseppe Conte Prova a ripartire da qui in messa alle spalle la fase più acuta della crisi sanitaria Pur non essendo il virus ancora scomparso jumbor della crisi economica e si affacciano le tensioni sociali dobbiamo fare presto per mettere il premier consapevole delle società offre alle posizioni e tutte le parti sociali un tavolo di confronto già dalla prossima settimana per elaborare un piano di rinascita il numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato la soglia di 6 milioni e mezzo Quanto mezzo Dal conteggio aggiornato della giorno Hopkins University dati pubblicati dall’ateneo indicano ad oggi un bilancio di 6 milioni 511 mila 690montaggio e accertati inclusi 386000 073 recenti finora nel mondo sono guarite 2873481 pochi minuti scatenato l’inferno inizia così il racconto del maestro Gabriele Ciampi direttore d’orchestra amato da Michelle Obama compositore unico italiano in giuria Grammy Awards Ciampi si è ritrovato sono intrappolato nei recenti scontri che hanno sconvolto la città di Los Angeles a dove vive da alcuni anni mi trovavo al mercato principale tra Firefox una delle vie principali per fare alcuni acquisti Ho notato circa 500 persone sulla strada con cartelli contro l’uccisione di Giorgio Floyd in Minnesota il secondo posto a Sanremo Paradossalmente il tempo mi ha convinto che non fosse il momento giusto per vincere certo al momento un po’ di amarezza c’è stata Ma le partecipazioni e vittorie avrebbero dato una percezione tendentel’antipatia di me quindi sono contento così quello che mi interessa arrivare al pubblico e al pubblico Francesco Gabbani c’è arrivato e come la sua viceversa su YouTube a oltre 42 milioni di azioni ed è il brano più visto del festival in quarantena Mi è mancato questo la condivisione poi mi pubblico Ora però il tempo d’estate con il brano Il sudore cerchi in radio da domani 5 giugno già disponibile in digitale estratto dall’ultimo album e che continua il suo viaggio Ed è tutto grazie per averci segui appuntamento alle prossime news pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa