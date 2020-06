Ultime Notizie Roma del 04-06-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in Giuliano Ferrigno apertura lockdown del Commercio al dettaglio ad aprile in Europa con un calo del 11,7 % nell’ eurozona nel 11,1 nell’Unione Europea rispetto a marzo se la stima eurostat Il gallo della zona euro dei carburanti ad aprile rispetto a Marzo è stato del 27,7 % e 17 % per il nome alimentari del 5,5% per cibo bevande e tabacco 19 anche per il volume del Commercio al dettaglio per le vendite su internet per corrispondenza che invece aumentato del 10,9% nella zona euro e del 11,9% nel cambio Margot termine di un’indagine Digos la procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal gip il sequestro preventivo dell’immobile in via Napoleone III sede del Movimento CasaPound associazione a delinquere finalizzata l’istigazione all’odiooccupazione abusiva di immobili i reati contestati dalla procura un momento storico una vittoria per la gita il commento della sindaca di Roma Virginia raggi abbiamo degli Stati Uniti tutti e quattro gli ex agenti accusati dell’omicidio di George Floyd sono ora gli arresti mentre si registrano ancora tafferugli fra polizia e manifestanti per l’omicidio della americano che ricordiamo è morto soffocato da un agente a Minneapolis tensione anche a New York 90 persone arrestate ma non ci sono stati i sacchetti della Popolare catena wallmart toglie armi e munizioni della vendita in alcuni suoi negozi come misura precauzionale oggi hai Houston in Texas Floyd cui parteciperà anche Dubai e andiamo nel Regno Unito la polizia britannica ha lanciato un nuovo appello per risolvere il mistero di Madeleine mccann bimba inglese di 3 anni sparita nel 2007 in Portogallo risultati in Germania su nuovo sul petto nel caso ieri la polizia tedesca aveva annunciato di aver aperto un’indagine su un tedesco di 43 anni pluripregiudicato per reati sessuali al momento in carcere per altrisecondo il capo del Team inglese che Indaga sul caso l’uomo che all’epoca aveva 30 anni era nell’aria di Praia de Luz dove soggiornava la famiglia McCain quando la bambina è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa