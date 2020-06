Ultime Notizie Roma del 04-06-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno lockdown del Commercio al dettaglio ad aprile in Europa con un calo del 11,7 % nell’ eurozona del 11,1 nell’Unione Europea rispetto a marzo secondo eurostat PIL della zona euro dei carburanti ad aprile rispetto a Marzo è stato del 27,7 % e 17 % per il nonno alimentari del 5,5% per cibo bevande e tabacco effetto covid 19 anche per il volume del Commercio al dettaglio per le vendite su internet per corrispondenza invece aumentato del 10,9% nella zona euro e del 11,9% nel cambiamento al termine di un’indagine Digos la procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal gip il sequestro preventivo dell’immobile in via Napoleone III sede del Movimento CasaPound associazione a delinquere finalizzata l’istigazione all’odio razzialeazione abusiva di immobili i reati contestati dalla procura un momento storico una vittoria per la città il commento della sindaca di Roma Virginia raggi abbiamo degli Stati Uniti tutti e quattro gli ex agenti accusati dell’omicidio di Floyd detto nulla gli arresti mentre si registrano ancora tafferugli fra polizia e manifestanti per l’omicida della americano che ricordiamo è morto soffocato da un agente a Minneapolis tensione anche a noi a casa 90 persone arrestate ma non ci sono stati i sacchetti della Popolare catena wallmart toglie armi e munizioni della vendita in alcuni suoi negozi come misura precauzionale oggi hai Houston in Texas i funerali di Floyd cui parteciperà anche giù Bayern in chiusura lo sport il calcio associazione a delinquere estorsione e violenza privata intestazioni fittizie le accuse nei confronti di una quindicina di ultrà del Genoa indagati dalla procura a quanto ricostruito il gruppo avrebbe estorto denaro ma anche altre utilità il presidente della squadra Rossoblu Enrico preziosi in cambio di una pace della tifoseria organizzata indagine copre gli anni dal 2005 ad oggiepisodi di violenza fisica e psicologica dentro lo stadio è fuori III giocatori parte della tifoseria ed esponenti del club è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa