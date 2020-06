Ultime Notizie Roma del 04-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno il bilancio di emergenza coronavirus solo 177 nuovi contagi individuati nelle ultime 24 ore dal primo marzo non era mai stato così basso di incremento giornaliero e al minimo anche rapporto tra nuovi casi e test effettuati è tra nuovi casi e persone sottoposte a tampone sono 88 le vittime nelle ultime 24 ore un leggero aumento Rispetto agli ultimi giorni il calo di me è stato pari a 368 unità è un primo paziente sospetto Avid 19 ha fatto ingresso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Codogno riaperto questa mattina dopo la chiusura del 21 febbraio scorso quando il primo caso positivo in Italia quello di Mattia il paziente è stato instradato su un percorso dedicato che lo isola dagli altri malati intanto Andrea crisanti Università di Padova che guidarileva che il coronavirus è entrato nella regione intorno alla prima oppure il seconda settimana di gennaio Chi ha sede il Parlamento di Hong Kong ha dato il via libera la contestata legge che prima analizza ogni forma di disprezzo verso l’inno nazionale cinese La marcia dei volontari fissando stagioni pecuniari e detentive il voto è maturata dopo una seduta ad Alta tensione per pronte proteine Quello pro-democrazia il giorno del 31esimo anniversario delle sanguinose vicende di piazza Tienanmen il fronte Democratico si è sottratta la dotazione con attori e slogan di condanna Polizia vigili del fuoco erano stati chiamati nella sala dopo che due deputati democratici avevano accettato che liquido maleodorante affermando che un assassino puzza per sempre in Italia in chiusura una trentina di pagine di documenti intitolato Il clima di odio minacce intimidazioni on-line non sono rivolte al governatore Lombardo Attilio Fontana sotto scorta è depositato in procura Milano come produzione documentale legale del presidente ci sono anche anonimi spediti alla famiglia Fontana come uno in cuimi spaventa un incidente stradale occasionale le carte sono stati depositati al PM Alberto Nobili capo dell’antiterrorismo è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa