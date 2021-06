Ultime Notizie Roma del 04-06-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale venerdì 4 giugno Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto per il reclutamento del personale della pia legato recovery Plan il decreto prevede le assunzioni strettamente legate al Piano Nazionale di riprese residenza gli effetti per la gestione di complessi connette la governance del Piano il team per la digitalizzazione gli addetti all’ufficio del processo nella bozza norma pronte che prevede l’erogazione da €30 a 217,8 ore al mese per ciascun figlio valida da luglio a dicembre 2021 per chi non gode già di assegni familiari per nuclei fino a €50000 di ISEE potrà accedervi chi paghi le tasse in Italia e vi sia residente da almeno due anni ammessi cittadini Unione Europea è titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro di ricerca almeno semestrale governo Hai ragione starebbero convergendo sul sia le tavolate al ristorante all’aperto il limite di 6 X itachiuso per il terzo giorno consecutivo meno di 100 morti per il covid nel le ultime 24 ore sono 59 in calo anche i positivi un tasso di positività al 2 Molise prima zona verde Italiana figliolo chiede alle soluzioni flessibili per la prenotazione dei richiami vaccinali in vacanza allo studio la possibilità di prenotare la Seconda dose nella regione di soggiorno la vaccinazione in farmacia o AB è il rilascio di un certificato trascrizione nella regione di residenza condannati due ex revisori contabili della Lega in Parlamento di rubba Manzoni per la compravendita del capannone di Cormano acquistato dalla Lombardia Film Commission con la quale sarebbero stati drenati €800000 di Fondi pubblici discorso anche un risarcimento di €150000 e di €25000 al comune per la confisca di porzioni due villette a Desenzano del Garda in provincia di Brescia riconduce degli imputati fino a circa €300000 l’avvocato dlfc commenta che siamo davvero soddisfatti del risultato raggiunto Cambiamo argomento di richieste per altrettanti incidenti avvenuti nel due Mila7 2019 sul Mottarone Sono in corso a Verbania La circostanza è presente negli atti del procedimento sulla sciagura dello scorso XXIII Maggio costata la vita a 14 persone perché l’impianto interessate la Help il vestito da Luigi nerini uno degli indagati per il caso della funivia dopo la diffusione del filmato dell’emittente tedesca PDF Il caposervizio Cadini sostiene che prima del 2021 i forchettoni non sono stati adoperati con gente a bordo Alitalia non può pagare il restante 50% degli stipendi di maggio Perché in attesa di una visibilità sui tempi di accredito del finanziamento previsto di 100 milioni ha messo il commissario straordinario Fava i sindacati lo definiscono inaccettabile chiedono che il governo si attivi per accreditare immediatamente i 100 milioni in favore di Alitalia indispensabile ottenere altri finanziamenti in attesa che si completi l’iter di definizione con la commissione su dossier Alitalia ita detto il commissario straordinario Santosuosso il famoso attivista per la democrazia di Hong Kong c’ho un gran Tung è stato arrestato dalla poliziacittà si preparava a celebrare l’anniversario della micidiale depressione di piazzatienamen avvenuta a Pechino nel 1989 l’attività è stato fatto salire su una berlina da 4 getti è portato via l’intelligenza Erica non ha trovato prove che gli strani che non me ne hai riviste le piloti della Marina negli ultimi anni siano astronavi di alieni non è in grado di spiegare dinosauri movimenti che hanno disorientato scienziati militari lo scrive New York Times l’unica certezza e l’esclusione che la maggioranza dei 120 C denti degli ultimi 20 anni Fiat ibrida tecnologie segrete americane è stata completata la mappa del genoma umano è risultato è on-line sul sito che raccoglie gli articoli in attesa dell’esame della comunità scientifica gli autori della ricerca che fanno capo al consorzio t2t dell’omerta utero mai al permetteranno di conoscere i singoli cromosomi ha un livello di dettaglio mai raggiunto finora con ricadute in molti campi della biomedicina dalla diagnosi e terapie innovative la nuova mappa comprende ora 3,9 miliardi di paia di basi con 3,2 della prima sequenza del genomaottenuto 20 anni fa e comprende anche il 80% mancante delle DNA e ci fermiamo qui Vi auguro un buon proseguimento di ascolto la linea torna alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa