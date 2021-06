Ultime Notizie Roma del 04-06-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio assunzioni Rimini assegno unico per i figli da luglio le misure oggi in consiglio dei ministri il decreto reclutamento 1000 esperti da attribuire alle regioni per le semplificazioni oltre 16 mila assunzioni per l’ufficio del processo con i team per la digitalizzazione le assunzioni presso i ministeri potrebbe arrivare a circa 500 la misura della signora in cui prevede da un minimo di €30 a un massimo di 217,3 ore al mese per ciascun figlio valida da luglio a dicembre 2021 per non goda già di assegni familiari un terzo delle regioni italiane con circa 12 milioni di abitanti da lunedì prossimo andrà in zona Bianca e l’estate alle porte spinge nuovi graduale allentamento delle misure anti covid si respira aria nuova la cosa più bella è vedere tanti giovani che hanno capito che bisogna avere fiducia nella scienza l’ha detto il commissario per l’emergenza covid e Generale Francesco Paolo figlioè venuto nel corso del programma Elisir su Raitre l’anniversario di tienamen arrestata a Hong Kong la famosa leader pro-democrazia Tung l’arresto avvenuto durante i preparativi per l’anniversario di Tina come te lo scorso anno causa covid il autorità locali hanno vietato le commemorazioni una pronto per il movimento pro-democrazia torniamo in Italia nel 1995 avrebbe ucciso la sorella figlia di uno sto clan mafioso del catanese legato a cosa nostra perché tradiva il marito con esponenti del tuo clan di Un rivale è l’accusa contestata D’Alessandro alleruzzo 47 anni figlio del Boss deceduto Giuseppe destinatario di un ordine di telare per l’omicidio della sorella Nunzia noi per il momento ci fermiamo qui ancora voi tutti l’augurio di un buon proseguimento di Ascona

