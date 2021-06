Ultime Notizie Roma del 04-06-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio piano Ferrigno emergenza covid in apertura Abruzzo Liguria Umbria e Veneto da lunedì dovrebbero entrare nella fascia più bassa di rischio e tingersi di bianco fiduciose anche Lazio e Lombardia in tutta la nostra penisola Si segnala una netta riduzione delle reti in nazionale che arriva a 0 68 rispetto allo 0 72 della scorsa settimana in definizione anche l’incidenza il cui valore Nazionale secondo quanto si apprende sarebbe arrivato 32 casi ogni 100.000 abitanti di 747 della scorsa settimana i dati sull’andamento del coronavirus sono ora all’esame della cabina di regia e contenuti nel monitoraggio settimana l’istituto superiore di sanità Ministero della Salute tutte le regioni le province autonome sono classificate a rischio basso vaccini l’autorità per la regolamentazione dei farmaci nel Regno Unito ha dato il suo Ok la somministrazione della siero fai vedere ai ragazzi del dott15 anni stabilendo che i benefici tu gli adolescenti superano i rischi anche in Spagna arriva il via libera la nostra idea proporrei di iniziare le vaccinazioni dei ragazzi tra i 12 Ei 17 anni circa due settimane prima che cominci il nuovo anno scolastico ha detto la ministra della sanità spagnola ricordando il vaccino Fighter è già stato autorizzato D’Alema le persone in questa fascia di età che mi valgono in consiglio dei ministri arriva il provvedimento ponte per l’assegno unico che tu l’iniziativa del ministro Elena Bonetti farà partire a luglio la misura per le famiglie che oggi non hanno accesso ai sostegni dagli autonomi ai disoccupati per poi Estendere la cena a tutti nel 2022 è un minimo di €30 a un massimo di 217,8 euro al mese c’ho un figlio tra misura pronte per assegno unico che valida da luglio a dicembre 2021 perché non goda già di assegni familiari A quanto si legge in una botte ne avranno diritto inutili fino a €50000 di reddito l’economia list Prevedo una sostenuta crescita del PIL italiano sia nel 2021 che nel 2022 quanto indica l’istituto di statistica nelle prospettive per l’economia italiana nel 2021 22 in cui si evidenziasolitamente nel processo di ripresa dell’attività economica con un intensità crescente nei prossimi mesi lo scenario sottolinea incorpora gli effetti della progressiva introduzione degli interventi previsti dal piano nazionale di difesa e residenza è tutto grazie me l’ha deciso Guido l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa