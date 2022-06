Ultime Notizie Roma del 04-06-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una cittadina italiana la 52 Antonella castelvedere è stata uccisa nella sua abitazione nel Borgo di golf per Inghilterra per l’omicidio è stato arrestato il marito la donna originaria di Bagnolo Mella Brescia da 25 viveva in Gran Bretagna dove lavorava come docente universitaria nell’est ex il salario minimo indispensabile e quanto afferma il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni sottolineando che il tema della perdita potere d’acquisto degli stipendi del momento delle diseguaglianze Non può essere ignorato bisogna garantire i diritti lavoratori delle piattaforme digitali alzare le tasse Le grandi multinazionali che escono vincitrici dalle crisi di questi anni alla guerra aggiunto l’ex premier Intanto il DDL fermo in Senato nella maggioranza si profila lo scontro politico sulla misura rimaniamo all’esteroancora 101 giorni di guerra governatore di Luca Sergi che dai denuncia un diluvio di fuoco sulla regione Che russi che bombardano senza sosta la Russia intanto si dichiara pronta al dialogo ma chiede rispetto fonti di intelligence e riportano che Putin e ha sollevato dalla guida delle truppe russe generale Alexander smolnikov detto il macellaio della Siria per l’uomo questa guerra non hai non avrà vincitori dal Cremlino eri venuta la proposta sbloccare l’emergenza grano i porti di Mario Pull and Bear jeans controllati dai russi per il trasporto e torniamo in Italia andiamo nel Lazio resta sospeso il traffico ferroviario sulla linea alta velocità Roma Napoli e sulla Roma Pescara a causa del deragliamento del Frecciarossa 9311 all’altezza della galleria Serenissima per i prossimi giorni i treni alta velocità saranno interrogati su percorsi alternative sulle linee Nazionali Roma Napoli via Cassino via Formia lo riferisce Trenitalia sottolineando che si allungano i tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e 60 minuti andiamo ora a parlaredi scuola settimana importante in Senato si discutono gli emendamenti alla riforma del PNR mentre in Aran il contratto di rinnovo scaduto da più di 40 mesi sentiamo Marcello di fico presidente del sindacato ha il ministro Bianchi chiediamo di semplificare le procedure per i ruoli per i più giovani voi anche certezze per le procedure di reclutamento del personale precario una fase transitoria che permette di assumere tutti i precari delle graduatorie per le supplenze dei ruoli chiave che vengono riconosciuti per il personale ATA rispetto alle funzioni fatte perché sui DSGA come assumi nuovi profili professionali e livelli professionali e ancora un contratto ponte che permette di recuperare una parte almeno la metà di quelli inflazione che ha superato 7 punti percentualidefiniamo ponte che di almeno €3000 di arretrati lordi e 107 euro di 20 lordi per poi affrontare per il 2022-2024 una volta le altre tematiche rimasti a te è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa