Ultime Notizie Roma del 04-06-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il conflitto in Ucraina uno dei negoziatori di chi è fa dichiarato che Denise chi vuole rafforzare le sue posizioni sul terreno con l’aiuto di nuove forniture di armi da luci dente prima di riprendere i colloqui di pace con la Russia il Guardian l’esercito di moscata rafforzando le posizioni a tornà slowianskie in ditta di una nuova offensiva contro questa città strategica dell’Ucraina orientale tre civili incluso un bambino sono stati uccisi nel corso dei bombardamenti russi nella regione di lugansk nelle ultime 24 ore alcune persone sono rimaste ferite invece nel corso di un bombardamento della città di severodonetsk il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio guterres in una dichiarazione la CNN ha rinnovato la sua richiesta di porre fine alle violenze in atto in Ucraina economia l’attività industriale italiana è stimata in flessione a maggio meno 1,4 % dopo l’arretramento in Aprilnel secondo trimestre 2022 ci avrebbe così Una contrazione già acquisita di meno 0,6% della produzione industriale dovuta in particolare Agli altri dei costi dell’energia e le difficoltà di approvvigionamento a cui le operazioni militari russe in Ucraina la stima del Centro Studi di Confindustria le indagini qualitative continuano ad evidenziare timori riguardo la persistenza di fattori che frenano l’attività produttiva delle imprese pagina continuare a mantenere dei comportamenti prudenti e soprattutto rafforzare il monitoraggio dell’andamento dell’epidemia con un occhio vigile a ciò che accade in altri paesi casino aumento in Portogallo e Germania lo afferma il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza in un videomessaggio di commenta i dati del monitoraggio settimanale sul coronavirus in Italia l’epidemia Si conferma comunque in una fase di miglioramento con l’incidente in diminuizione trasmissibilità di sotto della soglia epidemica di munizioni nei tassi di occupazione dei posti letto in aritmetica e in terapia intensiva caldaia fa in chiusura nel primo fine settimana di giugno l’anticiclone africano Scipione raggiungerà la sua massimatemperature eccezionali per il periodo andare quando smonti città al nord invece cominciare allenamento ad indebolirsi sotto la spinta di correnti fresche atlantiche e sono attesi temporali anche forti con grandine a giornata più sarà quella di domani al sud I valori termici Massimo e raggiungeranno i 39 40 gradi a Siracusa Catania Agrigento fino a 42 nelle zone interne e sicure pure in Puglia e Sardegna previsti 38 gradi fino a 35 36 Calabria Campania tra 33 gradi a 35 sul resto delle regioni era l’ultima notizia per il momento informazione torna la prossima edizione Grazie per averci seguito

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa