Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli una serie di violente esplosioni sono state registrate dal cratere del vulcano di Stromboli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania 2 trabocchi di Laura scendono dalla sala della fuoco la caduta dei lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei pianeti dei turisti per paura si sono lasciati in mare una persona è morta nell’adozione l’ho detto il sindaco di Lipari Marco Giorgianni un 35enne di Milazzo massimo imbesi era con un amico brasiliano che è rimasto ferito in maniera non grave poi la proiezione di un video su alcune delle bellezze della Spagna seguito da un gioco di fuochi pirotecnici ha preso il via la cerimonia di apertura della trentesima edizione delle universiadi estive Sugli spalti il pubblico accompagna lo so con i cellulari accesicosì un effetto visivo tipico dei grandi concerti in tribuna autorità accanto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno preso posto il presidente della Camera dei Deputati piccola sul resto di Napoli Cardinale Sepe il Presidente della Regione Campania De Luca il numero uno della FISO federazione degli sport universitari Oleg mazischin almeno 27 pescatori sono morti altri 29 risultano dispersi nella fondamento di un peschereccio ieri a causa del maltempo nel Mar dei Caraibi al largo della Costa dell’Honduras per 55 le persone tratte in salvo nel sito del paese centroamericano spiega che l’imbarcazione uscita in mare in condizioni metereologiche non appropriate per pescare per poi perdersi ad almeno 40 miglia nautiche dalla costa una scossa di terremoto magnitudo 2.9 stata registrata alle 2:51 in provincia di Caltanissetta secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 38 km diepicentro al risultano non si segnalano danni a persone o cose rubate i campioni in carica del file 30 conquista la finale di Coppa America contro i padroni di casa della Brasile Gremio di Porto Alegre reti di Flores al XXI yoton al trentottesimo il guerriero allo scadere è tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa