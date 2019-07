Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio La Commissione Europea non apre la procedura di infrazione per debito contro l’Italia Grazie alla correzione il bilancio varata dal governo molto Vi si parla di misure sufficienti Roma si spegne l’adesione al patto di stabilità Anche nel 2020 partenza stabile sui mini raggiunti ieri per lo spread tra Btp e Bund è che segna 196 punti base sono ancora al lavoro chiamare i Vigili del Fuoco sullo Stromboli per spegnere gli ultimi focolai proveniente dalla violenta eruzione del vulcano con il lancio di lapilli lavici incandescenti che hanno innescato il fuoco tra la vegetazione Canneti e Massimo imbesi allievo ufficiale di coperta per 35 anni di Milazzo escursionista morto ieri per l’esplosione ferito in maniera non grave un brasiliano che era con lui due navi stanziano davanti alla costa per eventuali interventi di soccorso molta pauraturisti residenti nella notte terremoto di magnitudo 2.9 fine provincia di Caltanissetta 1 Roma blindata di Putin è il presidente russo vedrà Papa Francesco in Vaticano Mattarella al Quirinale con Palazzo Chigi Di Maio e Salvini a Villa Madama poi un incontro privato con Berlusconi il rilancio del dialogo Italia Russia sarà il centro del vertice col premier fanno sapere dal governo lo zar torna in Italia per la prima volta dal 2015 della delegazione russa fanno parte il ministro degli Esteri Sergei lavoro anche quelli del Commercio ed energia della Cultura e della sanità Cambiamo argomento Mediaset ha ricevuto un atto di citazione da Vivendi con cui si chiede l’annullamento della delibera dell’assemblea dello scorso XVIII Aprile sul voto maggiorato lo si legge in una nota in cui viene indicato che Parigi chiedi di essere iscritta nell’elenco dei soggetti con diritto al voto maggiorato con una partecipazione 61% ia cercare dichiarare che mi vendi la Legittima proprietaria può esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi connessi alla propria partecipazione almeno 27 pescatori sono morti nelladi un peschereccio ieri a causa del maltempo nel Mar dei Caraibi al largo della Costa dell’Honduras lo rende noto oggi l’esercito del paese centroamericano secondo i soccorritori altre nove persone risultano disperse mentre in 55 sono state tratte in salvo l’appuntamento sarebbe venuto vicino al Caio corda una zona Nordest del punto più orientale della corsa dell’Honduras un’altra nave da pesca con 49 uomini a bordo si era già a ribalta da poco prima nella stessa zona ma tutti erano stati salvati avventura di auto fine per Alex Grey lo studente australiano arrestato in Corea del Nord e il premier di Canberra Scott Morrison non c’è per farla adesso Liberazione partenza dallo Stato eremita la famiglia gli amici in Giappone avevano perso ogni contatto da martedì della scorsa settimana siamo stati avvisati che l’opera del Nord lo ha rilasciato e che ora sì che gli ha lasciato il paese posso conferma sicura giunto Morrison ammettendo per la prima volta la detenzione dello studente un ramo di un albero si è staccato e dalla strada è caduto sulla banchina del Tevere travolgendo una famiglia che era seduto a un tavolo di una manoè accaduto nella tarda serata di ieri all’altezza di Ponte Sisto al centro di Roma tra i feriti trasportati in ospedale dal 118 una bambina Adriana mamma colpita dal ramo la testa sul posto da alcuni passanti Sport riviste mediche firmerà il contratto che ufficializza il suo ritorno alla Juventus la Champions League in chiaro torna su Mediaset mondiali femminili Roland batterie Svezia va in finale con gli Stati Uniti Coppa America Perù batte Ciriè va in finale col Brasile tennista Wimbledon oggi secondo turno per Fognini berrettini terzo domani per Fabiano capo Stefy Oggi le prime medaglie delle universiadi aperte ufficialmente ieri sera a Napoli da martarelli ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa