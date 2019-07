Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in su Ndrangheta politiche e gestione di attività commerciali a Torino all’aeroporto di Malpensa sono gli elementi per indagine coordinata dalla direzione Distrettuale Antimafia di Milano e condotta dai carabinieri del comando provinciale del Capoluogo Lombardo che dalle prime luci dell’alba stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 34 persone in vari provincia italiana al centro dell’inchiesta ci sono le dinamiche della Ndrangheta di Legnano Lonate Pozzolo Sini provincia di Milano e Varese un legame tra l’ex sindaco di Lonate Pozzolo Danilo rivolta alcuni esponenti dei clan 1 Roma blindata attende il presidente russo Putin intervista al Corriere della Sera non c’è la possibilità di riavviare il dialogo su una leggenda strategi gli Stati Uniti Donald Trump E ricorda i rapporti collaudati con italiani politici come Salvini a Berlusconi Putin e vedrai parla in Vaticano Mattarella al Quirinale conta Palazzo Chigi Di Maio Salvini a Villa Madamaconto privato con Berlusconi della delegazione russa fanno parte il ministro degli Esteri lavrov ma anche quello di Commercio energia cultura e Sanità si appresta a tornare alla normalità la situazione a Stromboli dopo la violenta esplosione eruttiva del vulcano lo conferma anche il sindaco di Lipari Marco Giorgianni a Ginostra in gran parte dell’isola ferma è stata riallacciata forniture elettriche i tecnici dell’Enel Hanno lavorato anche di notte che scendo a ripartire la centrale il sindaco sottolinea che non c’è stata alcuna evacuazione perché non c’era assolutamente la necessità un centinaio di persone hanno lasciato l’isola volontariamente per paura molti stanno tornando Intanto sono spenti i piedi nostra e Massimo imbesi Il escursionista morto ieri ferito in maniera non grave in brasiliano che era con lui giornalista anziano davanti alla costa per eventuali interventi di soccorso e a tre giorni dall’incidente altre mi conferma che il sottomarino segreto colpito da un incendio a propulsione nucleare il Ministro della Difesa Sergei shoigu ha immediatamente assicurato che il reattore il capitolato e posto in sicurezza del quindi funzionante in una conversazione conHa inoltre precisato che le fiamme sono divampate nel compartimento batteria del sommergibile è morto in ospedale al tabaccaio napoletano di 52 anni preso a pugni da un nigeriano richiedente asilo lo scorso IX giugno nella stazione Chiaiano della metropolitana di Napoli L’uomo che ti chiamava Ulderico Esposito a causa dell’aggressione con un pugno in testa per futili motivi versava da tempo in gravi condizioni di immigrato viene viene arrestato con l’accusa di aggressione e lesioni gravi reato destinatore a trasformarsi in omicidio preterintenzionale la Corea del Nord ha accusato gli Stati Uniti di essere determinati ad atti ostili nonostante il recente accordo tra i due paesi per riprendere i colloqui sul nucleare secondo la BBC la delegazione di Pyongyang all’onu sostiene che gli Stati Uniti sono ossessionati dalle sanzioni accusato Washington di tentare di minare l’atmosfera Pacifico nella penisola coreana le dichiarazioni giungono a pochi giorni dallo storico incontro al confine tra i due tra il presidente americano Donald Trump è leader coreano Kim jong-un a fine 2018 l’evasione contributiva a certea seguito dell’attività di vigilanza ispettiva dell’INPS a Monza a Bari milioni di euro Il dato è contenuto nel documento che accompagna la relazione programmatica 2020/2022 presenta al consiglio di indirizzo e vigilanza presieduto da Guglielmo Loy dell’Istituto gli obiettivi a breve termine si indica quello di potenziare l’efficacia della tua funzione di vigilanza di controlli previsti tra gli obiettivi la formazione delle nuove assunzioni il progetto di fattibilità del nuovo stadio San Siro Sarà consegnato dall’Inter dal Milan al comune di Milano nella prossima settimana lo hanno appena annunciato in un incontro definito molto cordiale l’amministratore delegato della società nerazzurra Alessandro Antonello Il presidente è l’amministratore delegato Rossonero IFA Oscar e Ivan gazidis al fiume con Giuseppe sala e al direttore generale del mango era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa