Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio 1 Roma blindata attende oggi il presidente Vladimir Putin e tanti gli appuntamenti in programma Putin ha visto Papa Francesco in Vaticano Mattarella Quirinale conta Palazzo Chigi di Salvini a Villa Madama poi mi incontro privato con Silvio Berlusconi suo amico vecchia data il rilancio dei dialoghi Italia Russia sarà al centro del vertice col premier fanno sapere dal governo il presidente russo tornado in Italia per la prima volta dal 2015 una delegazione russa fanno parte ministro degli Esteri Sergei lavrov ma anche quelli del Commercio dell’energia della Cultura e della sanità cambiamo ancora argomento andiamo in Italia dopo mi Non lo dirò ma anche nella provincia di Varese mergoni infiltrazioni mafiose lega della Ndrangheta la quale secondo le accuse puntava Anche perché già torno all’aeroporto di Malpensa i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 34l’abito di michetta sulle dinamiche della locale di ndrangheta di Legnano Milano Lonate Pozzolo Varese e sulla gestione di attività commerciali a Torino aeroporto di Malpensa tra le accuse a vario titolo anche associazione di tipo mafioso estorsione detenzione e porto abusivo di armi detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti truffa aggravata ai danni dello stato voltiamo ancora pagina andiamo all’estero il 4 luglio è stato il primo arresto per l’opzione del parlamento a Hong Kong si tratta di un ragazzo di 31 anni accusato di ingresso portato e atti di vandalismo la decisione arriva a 3 giorni di distanza da quando il primo luglio un gruppo di manifestanti aveva fatto nell’aula sfondando le vetrate di ingresso per poi Indra Turner e pareti all’interno con scritte di protetti l’invasione del Parlamento è stato solo l’ultimo atto dell’onda lunga di manifestazioni contro il disegno di legge sulle estradizione Cambiamo argomento dopo l’eruzione di ieri pomeriggio dello Stromboli si coltiva monitorare il vulcano i parametri registrate momento sono nella normalità Ci sono stati dei terremotienergia probabilmente come effetto della stessa mento del vulcano che sono stati avvertiti ma non hanno creato alcun danno l’isola è coperta da detriti e pomice nera ai vigili del fuoco i Canadair intanto continuano a lavorare senza torta spegnere gli ultimi focolai tra la vegetazione Canneti e se gli incendi su Ginostra sono stati spenti restano ancora più di quelli sul lato di Stromboli dopo l’eruzione sull’isola rimangono molti residenti e pochi turisti La maggior parte dei visitatori e lasciare in arcipelago con traghetti aliscafi diretti a Milazzo cambiamo ancora argomento a 3 giorni dall’incidente il Cremlino conferma che il sottomarino segreto colpito da un incendio era propulsione nucleare della Difesa sergej sciolgo ha immediatamente assicurato che lettore stata isolata e posto in sicurezza e quindi funzionante in una conversazione con Putin ciò Inoltre precisato che le fiamme sono divampate nel compartimento batteria era l’ultima notizia Buon proseguimento discorso

