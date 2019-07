Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale con Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio e politica continuano a viaggiare a braccetto c’è anche un versante legata allo scambio di voti nell’inchiesta della dda Milanese che ha portato a 34 arresti e che vede al centro dell’indagine il business legato ai parcheggi nell’area dell’aeroporto Malpensa in particolare da quanto emerge L’associazione mafiosa riusciva a convogliare i voti dell’area di Varese di Lonate Pozzolo cosa che hanno tentato anche nelle consultazioni elettorali del 2018 nel loro candidato viene battuto il PM Alessandra cerreti nel passato avrebbe funzionato nell’inchiesta entra un pacchetto di circa 300 voti che fa dire gli inquirenti che alcuni incarichi al locale Pozzolo e Ferno starebbero espressioni della capacità del gruppo criminale di veicolare considerevoli quantità di voti barattoli con la nomina di familiari parenti e cariche politiche e amministrative cambiamo argomentoVladimir Putin la stessa calorosa ospitalità ricevuta a Mosca lo scorso ottobre sono le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte affidate ai media russi ieri alla vigilia della nipotina Roma il presidente russo vede oggi oltre al premio e i suoi dice il capo dello Stato Sergio Mattarella è Papa Francesco senza dimenticare un saluto all’amico di sempre Silvio Berlusconi lo zar Dunque in Italia per la prima volta dal 2015 all’epoca l’isolamento internazionale di Mosca dovuto alla crisi in Ucraina e all’ annessione della Crimea era cosa recente Palazzo Chigi c’era Matteo Renzi Roma fontana giocare solo di pompiere oggi le sanzioni contro la Russia persistono maputi ne sarà accorto da un governo quello giallo verde che non solo Rivendica l’amicizia con il capo del Cremlino Ma si offre come vere e proprie sponda per Mosca è in Europa e oltre lavoriamo per coinvolgere un dialogo costruttivo tutte le parti e infatti assicurato con te sottolineando che le tensioni non sono un obiettivo insieme anche per superarle servono certi pazzi sia bello Ucrainadalla Russia sulla crisi del donbass Cambiamo argomento in arrivo nuovi posti di lavoro all’INPS la notizia alla non c’era su Facebook il ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio oltre 5000 lo annuncerò insieme al presidente Pasquale tridico questo pomeriggio a Roma in diretta Facebook così ha scritto Di Maio note relativamente tranquilla Stromboli dove la situazione sta tornando lentamente alla normalità dopo le violente esplosioni delle 16:46 di ieri che hanno causato la morte del 35enne massimo i mesi almeno 3 feriti non gravi nella frazione di Ginostra e tanta paura tra i tanti turisti che erano tutti ci sono stati terremoti di piccolo energia sotto magnitudo 2 probabilmente come effetto della stessa mento del vulcano che sono stati avvertiti ma non hanno creato alcun danno ha fatto sussultare Kia Stromboli l’isola è coperta da detriti poi ce n’era uno strappo alto alcuni centimetri la zona maggiormente colpita è la frazione di Ginosa che abbiamo ancora argomento nonostante la fiducia nella andamento dell’economia Nazionale in Italia è forte laviaggiare con quasi 32 milioni di Italiani che andranno in vacanza nel periodo estivo E quanto emerge dall’indagine realizzata dal consumismo Confcommercio in collaborazione con l’istituto Piepoli presentato a Roma un dato positivo che segnano meno 18 con un più tre, milioni di Italiani Pro pensi di andare in ferie e che non risente della crescita dei pessimisti rispetto agli ottimisti sul futuro economico dell’Italia la durata media delle vacanze di 6 notti con il 77% degli italiani che resterà nel nostro paese mentre 23% andrà all’estero sul fronte della spesa media per le medie nazionali si arriva a €950 mentre la commerciale italiana quest’estate per assegnare un surplus di circa 8 miliardi era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa