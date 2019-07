Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da evitare in studio nuovo appuntamento con l’informazione Roma blindata per la visita del presidente russo Vladimir Putin atterrato a Fiumicino poco dopo le 13 tanti gli appuntamenti in programma Papa Francesco in Vaticano Mattarella al Quirinale conta Palazzo Chigi Di Maio Salvini a Villa Madama poi un incontro privato con Silvio Berlusconi suo amico di vecchia data Cambiamo argomento vediamo anche le altre notizie è il ministro del lavoro Luigi Di Maio anticipato con un posto su Facebook che oggi non c’era oltre 5 mila assunzioni all’INPS hai proprio oggi ha suonato che a fine 2018 evasione contributiva accertata a seguito dell’attività di vigilanza ispettiva dell’Istituto Monza diversi milioni di euro il gas è contenuta nella relazione programmaticapresentata dal consiglio di indirizzo e vigilanza presieduto da Guglielmo Loy dell’INPS in cui tre gli obiettivi a breve termine si indica quello di potenziare le attuali condizioni di vigilanza dei controlli previsti politiche e gestione di attività commerciali a Torino all’aeroporto di Malpensa sono gli elementi di indagine coordinata dalla direzione Distrettuale Antimafia di Milano e condotta dai carabinieri del comando provinciale del Capoluogo Lombardo che dalle prime luci dell’alba stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 34 persone in varie province italiane al centro dell’inchiesta ci sono le dinamiche della Ndrangheta di Legnano Lonate nelle province di Milano e Varese accertato un legame tra l’ex sindaco e Danilo rivolta alcuni esponenti dei clan non avete vinto il mondiale ma il vostro mondiale l’avete Quinto Qui avete conquistato la pubblica opinione acceso i riflettori sul vostro rospo in un modo non più revocabile l’ho detto il capo dello Stato Sergio Mattarella ha le azzurre del calcio protagonista Francia 2019 Non spetta a me stabilire le forme in cui si deve esprimere il calcio non posso faresottolineare come ti devi coprire Arsenale inaccettabile la diversa condizione tra calcio degli uomini e donne aggiunto il procuratore generale della Cassazione Riccardo fuzio finito nella bufera per un incontro con l’ex presidente dell’associazione nazionale magistrati Luca Palamara ha partecipato questa mattina al Comitato di Presidenza del c.s.m. l’organo di vertice di Palazzo dei marescialli e sto in tessuto rifinita da dire che andrò oggi al Quirinale per l’incontro richiesto Al Presidente Mattarella le dimissioni di pulizia sono state chieste dall’Associazione Nazionale magistrati anche dalla sua corrente magistratura 1-cost si appresta a tornare alla normalità la situazione a Stromboli dopo la violenta esplosione eruttiva del vulcano il sindaco di Lipari Marco Giorgianni spiega che il Ginostra in gran parte dell’isola è stata riallacciata la fornitura elettrica il sindaco sottolinea che non c’è stato alcun evacuazione perché non c’era assolutamente la necessità un centinaio di persone hanno lasciato l’isola volontariamente per favore hanno molti calma tornando Tempini incendio a Ginostra e Massimo i mesi l’escursionista invece morto ieri periodo in maniera nonbrasiliano che era con lui e oltre ad aver citato Mediaset in tribunale a Milano per l’esclusione dell’assemblea dell’aprile scorso che ha introdotto il voto maggiorato nel viscione qui Vendi anche inviato un esposto sul medesimo tema Consob nell’esposto secondo quanto si apprende da fonti finanziarie il gruppo francese con testo Tra l’altro l’avvenuta blindatura di Mediaset ad arte della controllante Fininvest senza che diventi abbia potuto votare in assemblea 2,2 milioni di famiglie con una certificazione ISEE utile per l’accesso ai bonus solo 800000 nuclei familiari hanno supplito del bonus elettrico lo dice presidente dell’autorità di regolazione per energia reti ambiente nella sua relazione annuale del 43 4% di clienti domestici si trova nel mercato libero per il settore elettrico e 50,1 nel settore gas Teletutto buon proseguimento di

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa