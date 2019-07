Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano riunione il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Roma grande attesa per il primo incontro della sua visita quello con il papa in Vaticano sarà il terzo tra il capo del Cremlino e Francesco in un’intervista Udine parla di rapporti collaudati con l’Italia annuncia di essere pronto a riavviare il dialogo su un’ampia agenda strategica con gli Stati Uniti Trump poi il presidente russo vedrà Mattarella al Quirinale con te a Palazzo Chigi Di Maio e Salvini a Villa Madama tutine Berlusconi per un incontro privato della delegazione russa fanno parte il ministro degli Esteri la prof ma anche quelli di Commercio energia cultura e Sanità del procuratore generale della Cassazione del tutto finito nella bufera per un incontro con il Presidente dell’Associazione Nazionale magistrati Luca Palamara ha partecipato questa mattina il comitato di Presidenza del CSM organo di vertice di Palazzo dei marescialli e al suo interlocutoredirekam davanti al Quirinale per incontro che ha chiesto al presidente Mattarella le dimensioni di Buccio sono state chieste dall’Associazione anche dalla sua corrente in magistratura eruzione di ieri a Stromboli A presto a tornare alla normalità dopo la violenza delle vulcano il sindaco di Lipari Marco Giorgianni spiega che a Ginostra in gran parte dell’isola è stata riallacciata la fornitura elettrica il sindaco sottolinea che non c’è stata la colazione perché tu c’era assolutamente la necessità un centinaio di persone hanno lasciato l’isola volontariamente per paura ma molti stanno tornando spenti gli incendi a Ginostra ieri un escursionista di Messina è morto ferito in maniera non grave invece un brasiliano che era con lui e chiusura parliamo di vacanze perché saranno 32 milioni di Italiani che In questa calda estate però non le valigie secondo l’indagine realizzata dal turismo Confcommercio in collaborazione con l’istituto Piepoli è presentata oggi a Roma un dato positivo che sei in aumento rispetto al 2018 pon + 1,3 milioni di Italiani propensi a partire tra giugno e settembre agosto inglese di maggiori partenze5% dei viaggiatori sono anche le partenze a luglio è durata media della vacanza sarà di 6 notti con il 77% degli italiani che resterà nel nostro paese privilegiando il mare di Puglia Sicilia Sardegna Toscana mentre il 23% all’estero sul fronte della spesa media per le monete nazionali si arriva a circa €950 anche qui più 14 % rispetto al 2018 è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa