Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buona serata redazione in studio Giuliano Ferrigno con un post su Facebook le ministro del lavoro Luigi Di Maio anticipato pioggia non c’era oltre 5000 assunzioni all’INPS che proprio oggi l’istituto ha reso noto 2018 l’evasione contributiva accertata a seguito dell’attività di vigilanza ispettiva dell’Istituto ammonta a 1117 milioni di euro Il dato è contenuto nella relazione programmatica 2020-2022 presentata dal consiglio di indirizzo e vigilanza presieduto da Guglielmo Loy dell’INPS in cui tra gli obiettivi a breve termine si indica quello di potenziare le tue funzioni di vigilanza dei controlli previsti la cronaca Ndrangheta politica gestione di attività commerciali a turno all’aeroporto di Malpensa tu non gli elementi di indagine coordinata dalla direzione Distrettuale Antimafia di Milano e condotta dai carabinieri del comando provinciale del Capoluogo Lombardoalle prime luci dell’alba stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 34 persone 32 italiano marocchino una romena in varie province italiane al centro dell’inchiesta ci sono le dinamiche della Ndrangheta nelle province di Milano Varese accertato un legame tra l’ex sindaco di Lonate Danilo rivolte alcuni esponenti del clan Cambiamo argomento non avete vinto il mondiale ma il vostro mondiale l’avete vinto Qui avete conquistato la pubblica opinione acceso i riflettori sul vostro sport in un modo non ha più revocabile lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella le azzurre del calcio protagoniste a Francia 2019 Non spetta a me stabilire le forme in cui si deve esprimere il calcio ma non posso fare a meno di sottolineare come sia del tutto irrazionale inaccettabile la diversa condizione tra calcio degli uomini e delle donne aggiunto il Presidente della Repubblica ultime notizie chiusura sui 2 milioni di famiglie con una certificazione ISEE utile per l’accesso ai bonus solo 800000 nuclei familiari il 36% ha usufruito della bonus elettrico lo dice il presidente della tuadi regolazione per energia reti e ambiente Stefano besseghini nella sua prima relazione annuale il 43,4% dei clienti domestici si trova nel mercato libero per il settore elettrico al 50% nel settore gas è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

