Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 20:10

oggi il presidente russo Vladimir Putin è stato acconto da papa Francesco al suo arrivo nella sala del tronetto dell'appartamento Pontificio con una calorosa stretta di mano Poi il colloquio privato con il pontefice nella sala della biblioteca conclusa la visita in Vaticano Putin è salito al Quirinale per l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella subito dopo ho incontrato il premier Giuseppe Conte 120 giornalisti accreditati a Palazzo Chigi tra poco a cena a Villa Madama la delegazione russa insieme a Putin incontrerà il vicepremier Matteo Salvini è Di Maio in serata infine avrà un incontro privato con il tuo amico di sempre l'ex premier Silvio Berlusconi migranti ci sarebbero oltre 80 dispersi in un naufragio avvenuto ieri in Tunisia lo scrive su Twittersono 5 persone sarebbero sopravvissute nel meno 80 sono disperse contattato dalla danza alla Ramos Buffon ha riferito che il gommone Era partito dalle coste libiche dei cinque superstiti un'origine della Costa d'Avorio è morto in ospedale torniamo in Italia lo Stromboli ancora in disequilibrio i tremori registrati nei Condotti magmatici interni da ieri sera sono saliti su livelli molto alti la Protezione Civile levato allerta giallo che per precauzione il sindaco di Lipari ha disposto il divieto di espulsioni è il punto Fatto dal direttore dell'osservatorio Etneo di ristoranti in Geofisica e Vulcanologia di Catania situazione del vulcano in cui improvviso risveglia provocato ieri la morte di un escursionista è rimasto ferito invece il 35enne del Turista brasiliano che era con lui tono una miracolata mi chiedo perché si è rimasto vivo io le parole dell'uomo intanto l'elettricità nell'isola è stata riattivata ultime notizie in chiusura c'è apprensione al confine tra Messico e Stati Uniti per quello che potrebbe rivelarsi l'ennesimo capitolo della tragedia giornalieramigranti in fuga una bambina brasiliana di 2 anni è scomparsa nel Rio Grande lo stesso fiume in cui 10 giorni fa un immigrato salvadoregno e tua figlia sono annegati ricerca della piccola che non si trova da lunedì entrata nell'Area vicino alla città americana

