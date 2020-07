Ultime Notizie Roma del 04-07-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazioni Gabriella Luigi in studio slitta lunedì il Consiglio dei Ministri sul decreto semplificazioni mentre scontro sulla legge elettorale Renzi chiede di cambiarla al PD dà l’ultimatum intanto Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si dividono a Strasburgo in un voto tecnico in commissione il testo finale del provvedimento sulle semplificazioni conterrà 50 articoli su appalti digitalizzazione della pubblica amministrazione semplificazioni normative modifiche norme come l’abuso d’ufficio è il danno erariale non esistono condoni ha precisato il ministro patuanelli tre emendamenti taxi e i servizi di noleggio con conducente che potranno essere utilizzati per i servizi di linea per il trasporto delle persone altri 20 milioni per il bonus bici è un mesedi musei treni gratis agli universitari Bergamo e Brescia capitale della cultura 2020 3 ha superato la soglia degli 11 milioni di casi coronavirus nel mondo 523 mila morti a riportarlo la John Hopkins University secondo la quale contrario sono per l’esattezza oltre 11 milioni nuovo record di casi negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati oltre 57 mila i casi per il terzo giorno consecutivo si superano i 50000 nuovi contagi l’epidemia non frena neanche l’America Latina oltre 70000 casi in un giorno Il Brasile è il paese più colpito davanti a Perù e Cile in Francia e Gianca te è stato nominato dal Presidente Manuel ma il nuovo primo ministro francese dopo le dimissioni di edouard Philippe che lascia sto posto di premier definitivamente dopo essere stato 3 anni in carica è tuttola redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa