Ultime Notizie Roma del 04-07-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale un buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi studio slitta al lunedì il Consiglio dei Ministri sul decreto semplificazioni mentre scontro sulla legge elettorale Renzi chiede di cambiarla il PD da l’ultimatum Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si dividono a Strasburgo in un voto tecnico in commissione il testo finale del provvedimento sulle semplificazioni conterrà circa 50 articoli su appalti digitalizzazione della pubblica amministrazione semplificazioni normative modifiche norme come l’abuso d’ufficio è il danno erariale non esistono condoni ha precisato il ministro patuanelli si tratta di contagi covid in Veneto dove la battaglia sembrava vinta E mica invece ha visto risalire il rischio da Basso elevato con RT salito da 043 a 163 un annoordinanza restrittiva per inasprire le regole sulla prevenzione del contagio del covid verrà presentata la prossima settimana l’ho annunciato il governatore Zaia Alla luce di assembramenti e dei comportamenti considerati di troppe persone tra le misure previsto anche il ricovero 4 per chi rifiuta le cure ieri 223 nuovi casi in Italia 15 le vittime epidemia si è abbattuta sulle persone più fragili a quando le significative disuguaglianze che affliggono il nostro paese lo ha detto l’Istat nel rapporto annuale una prova nessuno I differenziali sociali riscontrabili in eccesso di mortalità causata dal covid-19 con il meno istruiti maggiormente colpiti sul mercato del lavoro hanno risentito dell’emergenza donne giovani più presenti nel settore dei servizi si stima che la paura del covid possa aver causato 10.000 nati in meno il 12% delle imprese pensa di ridurre l’occupazione è di nuovo latitante GrazieMesina l’ex primula rossa del banditismo sardo condannato in via definitiva 30 anni per associazione a delinquere finalizzata alle traffico di stupefacenti si è reso irreperibile dopo aver saltato l’appuntamento in caserma per la consueta firma con il rigetto del ricorso decade anche la grazia concessa suo tempo dal Presidente della Repubblica è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

