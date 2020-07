Ultime Notizie Roma del 04-07-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale un buongiorno dal redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio è slittato a lunedì il Consiglio dei Ministri sul decreto semplificazioni ed è scontro sulla legge elettorale Renzi chiede di cambiarla il PD da l’ultimatum Partito Democratico Movimento 5 Stelle Si sono divisi a Strasburgo in un voto tecnico in commissione il testo finale del provvedimento sulle semplificazioni invece conterrà circa 50 articoli su App digitalizzazione della pubblica amministrazione semplificazioni normative modifica norme come l’abuso d’ufficio e il danno erariale non esistono condoni precisa il ministro patuanelli sulle DL rilancio tra i vari emendamenti taxi e i servizi di noleggio con conducente che potranno essere utilizzati per i servizi di linea per il trasporto delle persone20 milioni per il bonus bici è un mese di musei treni gratis agli universitari Bergamo e Brescia saranno capitale della cultura 2020 3 negli Stati Uniti il presidente Donald Trump Amazon Fresh Morin South Dakota per la festa dell’Indipendenza alla folla di 7500 persone non è richiesto di indossare la mascherina o rispettare il distanziamento sociale il presidente si scaglia contro coloro che vogliono distruggere la nostra storia dividere il paese ovvero i democratici e coloro che praticano la canzone del calcio la forma di boicottaggio culturale con cui si ritira il sostegno a prodotti e celebrità considerate negative proteste prima dell’arrivo del Tycoon interventi della polizia in Giappone circa 75000 persone sono state evacuate a kumamoto e kagoshima sull’isola di Cure nel Giappone occidentale a causa di inondazioni e smottamenti dovuti a violente pioggedi persone sono rimaste senza casa almeno 13 dispersi un fiume esondato e alcuni Ponti sarebbero stati spazzati via sospesi i servizi ferroviari compreso il treno proiettile shinkansen è tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

