Ultime Notizie Roma del 04-07-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio c’è stata una maxi operazione contro la pedopornografia in tutta Italia la polizia postale ha eseguito 50 perquisizioni e arresti in 15 regioni le accuse vanno dalla detenzione diffusione in alcuni casi produzione di materiale pedopornografico sono stati sequestrati file con immagini raccapriccianti di abusi su minori gli inquirenti sono riusciti a risalire all’identità certa di alcune persone che si celavano dietro nickname utilizzati in rete il governatore del Veneto Zaia ha annunciato una nuova ordinanza restrittiva per inasprire le regole sulla prevenzione del contagio covid verrà presentata la prossima settimana alla luce gli assembramenti dei comportamenti sconsideratitroppe persone ti ha fatto una fiammata di contagi covid in Veneto dove la battaglia sembrava vinta e chi invece ha visto risalire il rischio da Basso elevato con RT salito da 043 a 163 tra le misure previsto anche il ricovero coatto per chi rifiuta le cure all’ultimo rilevamento 223 nuovi casi in Italia 15 le vittime nel mondo invece si sono superati gli 11 milioni di casi e 523000 morti lo ha riportato la University secondo l’attuale i contagi covid sono 11 milioni e 30 mila nuovo record di casi negli Stati Uniti dove nelle ultime 24 ore sono stati 57 mila per il terzo giorno consecutivo sono stati superati i 50000 nuovi contagi l’epidemia non si ferma neanche in America Latina con oltre 70000 casi in un giorno in paese più colpito il Brasile seguono Perù e Cile violente piogge in Giappone 75.000sono stati evacuati a kumamoto e kagoshima sull’isola di Cure nel Giappone occidentale a causa di inondazioni e smottamenti dovuti a violente piogge decine di persone sono rimaste senza casa almeno 13 dispersi un fiume esondato e alcuni Ponti sarebbero stati spazzati via sospesi i servizi ferroviari compreso il treno proiettile shinkansen tutto della redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa